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اقامة الليلة الثالثة من مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة

اقامة الليلة الثالثة من مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

أقيمت مراسم الليلة الثالثة من مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية.

العالم - ايران

واقيمت مساء السبت الليلة الثالثة من مراسم العزاء في ذكرى استشهاد ابي عبدالله الحسين (ع) في حسينية "الامام الخميني (رض)" بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي.

وفي هذه المراسم القى حجة الاسلام مسعود عالي خطبة بالمناسبة، اعتبر فيها

ان من مستلزمات الدعم الصادق لدين الله بالإضافة إلى المعرفة الفكرية والقلبية ، الحب لمحبي أهل البيت وكذلك البراءة من اعدائهم وقال ان مصداق البراءة من اعداء اهل البيت اليوم هو الصمود بوجه المتغطرسين وطواغيت العالم والحؤول دون نفوذ يقافتهم وأسلوب حياتهم في المجتمع الإسلامي".

وفي المراسم ايضا قرأ مهدی رسولی قصائد في رثاء الامام الحسين (ع).

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