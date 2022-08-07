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ايران على عتبة تحقيق الاكتفاء الذاتي بانتاج القمح

ايران على عتبة تحقيق الاكتفاء الذاتي بانتاج القمح
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد مدير المؤسسة العلمية لمزارعي القمح في ايران، أن البلاد على عتبة تحقيق الاكتفاء الذاتي بانتاج القمح هذا العام.

العالم - ايران

وحسب وكالة "فارس" أوضح " علي قولي ايماني" يوم السبت، أن مشتريات القمح المحلي سجلت نموا بنسبة 40 بالمئة على اساس سنوي، ومن المتوقع بلوغها 7 ملايين طن في سنة 2022.

وأستطرد أن المشتريات الحكومية من القمح المحلي كان قد سجلت أقل من 5 ملايين طن العام الماضي (2021)، حيث إن وعبر الانتاج المحقق هذه السنة وخفض الاستهلاك بعد ترشيد الدعم الحكومي، فأن واردات القمح من الخارج ستنخفض كحد أدنى 3 ملايين طن.

وأشار أن هذه السنة عبر ترشيد الدعم فان استهلاك القمح محليا سينخفض بواقع مليوني طن.

وبيّن ايماني أن البلاد ومع ترشيد الدعم تحتاج الى 9 ملايين طن قمح، حيث تتبقى خطوة واحدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي في متناول اليد مع رعاية تطبيق التوصيات الفنية والدعم الحكومي.

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