الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران تؤكد عزمها تعزيز العلاقات مع دول اميركا اللاتينية

ايران تؤكد عزمها تعزيز العلاقات مع دول اميركا اللاتينية
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد مساعد الرئيس الايراني للشؤون البرلمانية، سيد محمد حسيني، عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية على تعزيز وتطوير العلاقات مع دول اميركا اللاتينية لا سيما البرازيل.

العالم - ايران

التقى مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية سيد محمد حسيني، الذي يزور كولومبيا للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس كولومبيا الجديد، مع وزير خارجية البرازيل، كارلوس فرانکو فرانسا، وأكد;] أن لیس قیوچ لتطویر العلاقات بين ايران والبرازيل.

وقال: تتمثل إرادة حكومة الجمهورية الإسلامية الایرانیئ في تطوير وتعزيز العلاقات مع دول أمیركا اللاتينية، لاسیما البرازيل.

واشار مساعد الرئيس الايراني للشؤون البرلمانية الى ضرورة توسيع العلاقات بين طهران وبرازيليا، وقال: يمتلك البلدان قدرات كبيرة لتطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية، والتي يمكن تفعيلها بما يتماشى مع مصالح البلدين.

وفي إشارة إلى القواسم المشتركة والامكانيات الواسعة للتعاون بين إيران والبرازيل، لا سيما في القطاعين الاقتصادي والتجاري ، قال حسيني: إن تفعيل كل طاقات التعاون المشتركة يعود بالفائدة على مصالح البلدين ودول المنطقة.

وأكد مساعد الرئيس الايراني على استکشاف وجميع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين ، وأكد على ضرورة تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين ايران والبرازيل.

وأشار حسيني إلى أن طهران وبرازيليا، ونظرا الى تطابق المواقف السياسية، يمكن أن يكون لهما تعاون وتنسيق بنّاء على الساحة الدولية لصالح السلام والأمن المستديم في مناطق مختلفة من العالم.

من جانبه أشار وزير خارجية البرازيل، كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا، في هذا اللقاء إلى العلاقات التاريخية والبناءة بين البلدين، وقال: نحن مصممون على تطوير مستوى علاقاتنا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وتضمن برنامج زيارة مساعد الرئيس الايراني للشؤون البرلمانية، المشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد، غوستافو بيترو، ونقل تحيات رئيس الجمهورية آية الله السيد ابراهيم رئيسي ،الحارة والصادقة والتأكيد على التنمية الشاملة للعلاقات بين البلدين، والاجتماع مع وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين في كولومبيا، ولقاء عدد منالقادة والمسؤولين رفيعي المستوى المشاركين في مراسم أداء اليمين، والاجتماع مع الإيرانيين المقيمين في كولومبيا، وحضور مراسم عاشوراء في المركز الإسلامي في العاصمة بوغوتا.

يذكر ان غوستافو بيترو، الرئيس المنتخب لكولومبيا، هو أول رئيس يساري في هذا البلد ينتقد السياسات الأميركية.

وعلى مدى السنوات الماضية، كانت كولومبيا أداة لتنفيذ الضغوط الأميركية على حكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا، والسياسات الليبرالية في منطقة أمريكا اللاتينية.

تجدر الاشارة الى ان الرئيس الكولومبي المنتخب كتب في 3 يناير /كانون الثاني 2020، في تغريدة على صفحته في تويتر، تعليقا على نبأ استشهاد الفريق قاسم سليماني، القائد الراحل لقوة القدس التابعة للحرس الثوري، قائلا: كان سليماني مهندس هزيمة الأصوليين الفاشيين لداعش في العراق ، حيث انتصر الأكراد والعرب السوريون على العدو الأكبر للديمقراطية، لكن اميركا كافأته بالقتل، اميركا تكثف دائما الأسوأ في الشرق الأوسط.

روابط ذات صلة

صادق فضلي: المقاومة الاسلامية تواصل طريقها حتى تحرير فلسطين

مرندي: تم احراز بعض التقدم في المفاوضات النووية

سوريا وإيران تعملان على إطلاق منصة تجارة الكترونية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم: الضفة تشهد حالة غليان واشتباكات مستمرة

الشيخ دعموش: لن نقبل بأقل من كامل حقوقنا في مسألة الترسيم والتنقيب

شاهد بالفيديو.. الاحتلال خائف من تنامي قوة المقاومة وامتلاكها الردع الاستراتيجي

أفغانستان... مقتل واصابة 10 أشخاص إثر تفجير عبوة ناسفة في كابل

ايران تؤكد عزمها تعزيز العلاقات مع دول اميركا اللاتينية

العراق: المفوضية العليا تنفي تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة