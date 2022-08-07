وكالة صهيونية: رحلات جوية مباشرة من 'اسرائيل' إلى مكة قريبًا

العالم- السعودية

وذكرت الوكالة أنه يرجح حصول شركة الطيران الإسرائيلية -العال- على الموافقة النهائية في غضون أسبوع.

وأشارت إلى أن ذلك يمنح حق بدء استخدام المجال الجوي فوق مكة في السعودية.

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أول رحلة لطائرة إسرائيلية عبرت أجواء السعودية للمرة الأولى منذ أن فتحت المملكة أجوائها.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن السعودية سمحت لطائرة من هونغ كونغ إلى تل أبيب بالتحليق فوق المملكة. فيما ذكرت وكالة Yent News العبرية أن رحلة تجارية إلى "إسرائيل" دخلت المجال الجوي في السعودية لأول مرة.

وأشارت إلى أن ذلك منذ أن فتحت الرياض أجوائها أمام جميع الرحلات الجوية الإسرائيلية. ونبهت الوكالة إلى أن الطائرة حلقت "فوق مدينة الدمام وشمال الأراضي السعودية".

فيما كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن شرط السعودية للتطبيع مع "إسرائيل"، والتي زادت فرص حدوثه وإعلانه رسميا عقب مفاوضات وتدخلات أمريكية كبيرة. وقالت الصحيفة إن الرياض تشترط إعادة العلاقات مع أمريكا مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني.