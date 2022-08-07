أوليانوف: محادثات فیینا في طريقها الصحيح و4 قضايا بحاجة للتسوية

العالم - إیران



وفي تصريح إعلامي وردا على سؤال لوكالة أرنا عن عدم حضور کبار المفاوضين الأوروبيين المفاوضات الجارية في فيينا قال أولیانوف: من المستغرب أنهم لم يكونوا حاضرين بالمفاوضات، وأعتقد أن مشاركتهم يمكن أن تكون مفيدة.

وعن حل قضايا الضمانات بين إيران والوكالة قال: يجب حل القضايا المتبقية في أسرع وقت ممكن، ونحن ندعم موقف إيران في هذا الصدد.

وصرح إنه يشاهد رغبة من جميع الأطراف للحصول على نتيجة إيجابية للمفاوضات، مضيفاً أن: المفاوضات تسير في اتجاه صحيح، لكن في الواقع هناك 4 قضايا بحاجة للتسوية.

وأضاف: لطالما أقول لزملائي الغربيين كونوا صبورين، وأعتقد أننا غداً سنحصل على فهم أفضل لما نحن فيه.

وقال أن هناك أجواء إيجابية تسود المفاوضات بشكل عام، وأضاف: أنا متفائل، لأن المحادثات تسير على الطريق الصحيح.