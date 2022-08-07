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أوليانوف: محادثات فیینا في طريقها الصحيح و4 قضايا بحاجة للتسوية

أوليانوف: محادثات فیینا في طريقها الصحيح و4 قضايا بحاجة للتسوية
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعرب المندوب الروسي لمفاوضات إلغاء الحظر الجارية في فيينا "ميخائيل أوليانوف" عن استغرابه لعدم مشارکة كبار المفاوضين الأوروبيين بمفاوضات فیینا قائلا إن المفاوضات مستمرة وهي تسير في طريقها الصحيح.

العالم - إیران

وفي تصريح إعلامي وردا على سؤال لوكالة أرنا عن عدم حضور کبار المفاوضين الأوروبيين المفاوضات الجارية في فيينا قال أولیانوف: من المستغرب أنهم لم يكونوا حاضرين بالمفاوضات، وأعتقد أن مشاركتهم يمكن أن تكون مفيدة.
وعن حل قضايا الضمانات بين إيران والوكالة قال: يجب حل القضايا المتبقية في أسرع وقت ممكن، ونحن ندعم موقف إيران في هذا الصدد.
وصرح إنه يشاهد رغبة من جميع الأطراف للحصول على نتيجة إيجابية للمفاوضات، مضيفاً أن: المفاوضات تسير في اتجاه صحيح، لكن في الواقع هناك 4 قضايا بحاجة للتسوية.
وأضاف: لطالما أقول لزملائي الغربيين كونوا صبورين، وأعتقد أننا غداً سنحصل على فهم أفضل لما نحن فيه.
وقال أن هناك أجواء إيجابية تسود المفاوضات بشكل عام، وأضاف: أنا متفائل، لأن المحادثات تسير على الطريق الصحيح.

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أوليانوف: محادثات فیینا في طريقها الصحيح و4 قضايا بحاجة للتسوية