الشيخ كتمتو: الامام الحسين (ع) رسم الطريق الصحيح للبشرية من بعده

العالم - خاص العالم

واضاف الشيخ عبدالله كتمتو في حوار خاص لقناة العالم خلال تغطية خاصة بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الامام الحسين (ع) ، ان ما نفهمه من سبب خروج الذي قاله الامام الحسين (ع) حيث قال الاصلاح في امة جده ، انه في هذا الظرف الذي تعيش به الامة ان هناك صراع بين الباطل وبين الحق وهذا الصراع صراع دائم لا ينقضي طالما البشرية لاتزال على هذه الارض وممتحنة في مسالة الخير والشر والحق والباطل.

واضاف ان الامام الحسين (ع) يشير لنا الى بوصلة الصراع الحقيقية بان هناك فرق ما بين حضارة القوة وقوة الحضارة . حضارة القوة هي حضارة الظلم والاستبداد اما قوة الحضارة تاتي عندما نفكر كيف نحافظ على كرامة الناس وحريات الناس وارواحهم ، فكل من يسير في هذا المسير الكربلائي الذي نشاهده اليوم الذي هو تعبير عن استمرار التحدي بين الحق والباطل على مدى التاريخ، وان الامام الحسين عليه السلام رسم الطريق الصحيح للبشرية من بعده.

المزيد بالفيديو المرفق..