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الأب حنانيا: كربلاء في جوهر وصميم قلوبنا

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال الاب الراهب أنطونيوس حنانيا ان كربلاء بالنسبة لنا في جوهر صميم قلوبنا وما يصيب الامام الحسين (ع) يصيبنا في فلسطين مسلمين ومسيحيين وخصوصا من ابناء الكنيسة الاولى الكنيسة الرسولية النبوية كنيسة العنصرة التي انفتحت على الامام وبرهنت للعالم ان هذا الكيان الصهيوني الذي نراه اليوم هم قتلة الانبياء.

العالم - خاص العالم

واضاف في لقاء خاص لقناة العالم خلال تغطية خاصة بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الامام الحسين عليه السلام، اننا في هذه الثورة العاشورئية وفي مقام الامام الحسين (ع) وهذه الذرية المباركة نعتبر انفسنا اهل ونسب لهذه الذرية المباركة.

وحول مكانة الامام الحسين (ع) عند غير المسلمين والتقاء الفكرين الاسلامي والمسيحي حول الانسانية والحرية والتسامح ونصرة الحق وهي رسالة التي قدم الامام الحسين (ع) نفسه في سبيلها وفي سبيل الله اشار الى ان بالنسبة للمسيحيين غير الفلسطيين والمشرقين قد يكون هناك التقاء بين الانسانية والعمل الذي مرتبط بالعدل والرحمة تجاه كل فقير ومحروم، اما بالنسبة لنا كفلسطينيين فهناك لقاء اكثر من مجرد لقاء اسلامي مسيحي حسيني عيسوي فهناك رابط وهناك قرابة.

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