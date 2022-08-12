الاميرال سياري: لن يحضر أي بلد في الخليج الفارسي دون اذن ايراني

العالم- ايران

جاء ذلك في المراسم التي اقيمت بمناسبة تخرج الدورة الـ 18 لمركز المشاة والمغاوير في سلاح البحر بالجيش الايراني حيث أشار في هذا المعسكر الميداني الذي اطلق عليه اسم الشهيد مولائي في مدينة منجيل التابعة لمحافظة كيلان شمالي ايران الى العمليات البطولية التي نفذها هذا السلاح البحري في مختلف مراحل الدفاع المقدس.

وشدد الاميرال سياري على أن اقتدار ايران يتجلى في مرافقة سلاح البحر لاكثر من 10 آلاف سفينة في البحر وحافظ على اقتصاد البلد ولازال يحافظ على هذا الاقتدار بكل فخر واعتزاز في المياه الدولية.

واعتبر المسؤول العسكري اقامة هذه الدورات لتخريج الطلبة العسكريين احدى الاستراتيجيات التي تعتمدها ايران لردع الاعداء من القيام بأي تعرض لحدود وثغور الوطن.

وأشاد الاميرال سياري بالشعب الايراني لصموده البطولي امام الاستكبار العالمي طيلة 43 عاما من انتصار ثورته الاسلامية، مشددا على أن هذا الشعب سوف يواصل صموده حتى النفس الاخير حيث ان هذا الصمود امام الظلم يعتبر من قيم الثورة الاسلامية.