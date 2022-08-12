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شاهد/المرتد سلمان رشدي يتعرض للطعن في نيويورك

الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

تعرض اليوم الجمعة أن الكاتب المرتد سلمان رشدي للطعن على المسرح في أثناء مناسبة في نيويورك.

العالم- الاميركيتان

وذكرت وكالة اسوشيتدبرس اليوم الجمعة أن الكاتب سلمان رشدي تعرض للطعن بينما كان يصعد على خشبة المسرح لإلقاء خطاب في أثناء مناسبة في نيويورك.

واوضحت الوكالة ان شخصا اندفع نحوه وقام بطعنه، دون الاشارة الى مزيد من التفاصيل.

والمرتد سلمان رشدي مؤلف كتاب "آيات شيطانية"، الذي تجرأ على إهانة نبي الرحمة صلوات الله علیه تعرض لغضب المسلمين وتحول حياته إلى جحيم لا يطاق منذ اصدار كتابه وهو هارب منذ ذلك الوقت.

وكان مفجر الثورة الإسلامية في إيران اية الله الخميني أطلق في تاريخ الرابع عشر من شهر شباط عام 1989م فتواه الشهيرة والتي تنص على الحكم بالإعدام على كاتب هذا الكتاب المرتد.

صورة للمتهم الأول بالهجوم على سلمان رشدي في نيويورك

صورة للمتهم الأول بالاعتداء على الكاتب البريطاني الهندي سلمان رشدي في نيويورك

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شاهد/المرتد سلمان رشدي يتعرض للطعن في نيويورك
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