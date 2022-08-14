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الشيخ نعيم قاسم: المقاومة شقّت طريق الانتصارات منهية زمن الهزائم

الشيخ نعيم قاسم: المقاومة شقّت طريق الانتصارات منهية زمن الهزائم
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

غرّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على موقع تويتر كاتبًا "أربعون عاماً قدَّم حزب الله فيها مقاومة تعاونت مع العديد من قوى المقاومة والقوى السياسية لمشروع التحرير والاستقلال، مقاومة شَّقت طريق الانتصارات منهيةً زمن الهزائم".

العالم - لبنان

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الشيخ نعيم قاسم: المقاومة شقّت طريق الانتصارات منهية زمن الهزائم

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