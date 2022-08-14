مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون في مجال التعليم العالي

العالم - سوريا

وحسب بيان لوزارة التعليم العالي العراقية بحث الجانبان آفاق التعاون العلمي والأكاديمي وتأطير برامج التبادل الثقافي في سياق التفاهم بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العراقية والسورية.

وأوضح البيان أن الوزير عبد الصاحب أكد أن العراق ومؤسساته الأكاديمية حريص على تنمية مسارات التنسيق والتطوير الخاصة بالتبادل الثقافي والتعاون الأكاديمي المستدام وفق محددات ومعايير الرصانة العلمية المعتمدة إضافة إلى استعداد الجامعات العراقية لاستقبال الطلبة السوريين وتقديم وتبادل المنح والزمالات الدراسية.

من جانبه أوضح السفير الدندح في تصريح لمراسلة سانا في بغداد أن اللقاء تناول تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات التعليمية وتبادل الزيارات ومشاركة الطلبة في النشاطات العلمية المختلفة.

وأفاد الدندح بأن اللقاء أسفر عن الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في سورية والعراق بشأن قبول الطلبة في الجامعات وتبادل المنح الدراسية للدراسات العليا بين البلدين.