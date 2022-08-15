ضربة امريكية اخرى للصين تزيد من مخاطر مواجهة عسكرية بينهما!

خاص بالعالم

فقد قامَ وفدٌ من الكونغرس الأمريكي بزيارةٍ الى تايبيه، لم يُعلَنْ عنها مسبقاً في اطارِ إعلانِ الولاياتِ المتحدة بدءَ مرحلةٍ جديدة من الشراكة العسكرية مع تايوان لتعميقِ العلاقاتِ الأمنية وهو ما اعتَبرتْهُ بكين تدخلاً في شؤونِها الداخلية، وفجَّرَ غضباً عبّرتْ عنه بمناوراتٍ عسكرية لا تزالُ مستمرةً في زيارةِ بيلوسي.

الخارجيةُ التايوانية أشادتْ بزيارةِ الوفدِ الأميركي واعتَبرتْها مؤشراً آخرَ الى دفءِ العلاقات بين تايبيه وواشنطن.

وقال المعهدُ الأمريكي في تايوان الذي يُعتَبرُ بمثابةِ سفارةِ واشنطن في تايبيه إنّ الوفدَ يزورُ تايوان في إطارِ زيارةٍ أوسعَ إلى منطقةِ المحيطين الهندي والهادئ، ويلتقي كبارَ قادةِ تايوان لمناقشةِ العلاقاتِ بين البلدين والأمنِ الإقليمي والتجارة والاستثمارِ وسلاسلِ التوريد العالمية وتغيرِ المُناخ وغيرِها من القضايا المهمة ذاتِ الاهتمام المشترك.

وصولُ الوفد الامريكي تزامنَ مع اعلانِ وزارةِ الدفاع التايوانية أنّ طائراتٍ حربيةً صينية تَعبُرُ نقطةَ الوسط لمضيقِ تايوان بشكلٍ يومي حتى بعدَ انتهاءِ التدريباتِ العسكرية الأخيرة، وأنّ عشراً على الأقل منها قامتْ بذلك الأحد.

ويرى محللون أنّ تكثيفَ بكين لـتدريباتِها العسكرية حولَ تايوان بمثابةِ رسالةٍ واضحة، وهي أنّ الجيشَ الصيني سيدعمُ مطالبَ بلادِه بالسيادة على جزيرة تايوان.. وذلك في تحدٍ واضحٍ للولايات المتحدة، وهو ما من شأنهِ أنْ يُبقِيَ على تصاعدِ التوتر ويَزيدَ من مخاطرِ المواجهة.

هذه التطوراتُ في سياسة الولايات المتحدة تُجاهَ تايوان تشكلُ تحولاً في ما يُعرَفُ بالغموض الاستراتيجي لم تتضحْ نتائجُهُ بعد.