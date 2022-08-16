هاشتاغ يمني يندد بالعدوان السعودي: ابن سلمان قتل اطفالنا

العالم - السعودية

ووصل الهاشتاغ اليمني (#بن_سلمان_قاتل_اطفال_اليمن) نصاب ترند اليمن صباح اليوم الثلاثاء، ولا زال التفاعل معه واسعا من قبل اليمنيين، وذلك اثر استمرار سوء التغذية الحاد والوخيم الذي يعاني منه اطفال اليمن الذين لا زالوا يموتون جوعا ومرضا بسبب الحرب التي تقودها السعودية والإمارات.

كما يأتي الهاشتاغ اليمني اثر تقرير نشرته منظمة "اوكسفام" يوم امس الاثنين، اعتبر فيه ان الهدنة في اليمن لا تكفي مع وجود 19 مليون يمني يعانون الجوع.

ذلك ما اشار اليه "مستشار سياسة الأمن الغذائي في منظمة أوكسفام" فرانشيسكو بيتريلي الذي قال إن تمديد الهدنة في 2 آب/ أغسطس لمدة شهرين آخرين هو شرط ضروري وبالغ الأهمية من أجل مساعدة اليمنيين وتخفيف الجوع والمرض والمعاناة التي يواجهم الشعب على مدى سبع سنوات.

وخلال الحوار الذي خص به صحيفة أنتيريس الإيطالية بشأن آفة الجوع في جميع أنحاء العالم وعلى وجه الخصوص في اليمن أكد أن الشرط الأول والبالغ الأهمية لإنقاذ اليمن من الكارثة هو الحفاظ على الهدنة التي سمحت للوكالات الإنسانية بالوصول إلى أبعد الأماكن وأكثر المناطق تعقيداً وهي مخيمات النازحين.

ورأى أن الحرب في اليمن - مثل جميع الحروب - تسببت في وفيات ودمار، فضلاً عن صعوبات شديدة في العثور على الغذاء.. دفعت الأزمة الاقتصادية - نتيجة الصراع - وانخفاض قيمة العملة أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2015.

وقال إنه منذ بداية الصراع في عام 2015، بلغ عدد الضحايا المدنيين في اليمن 14500.. في المدن الكبيرة تم تدمير 40% من المنازل.. وقد أدى ذلك إلى تشريد 4.5 مليون شخص داخلياً.. وختم بالقول ان اليمن بلد على حافة الهاوية.