اطردوا التحالف العدواني مُخترق الهدنة في اليمن

العالم - نبض السوشيال

وتفاعل النشطاء اليمنيون مع هذه الوسومات جاء اثر تكرار الخروقات التي ترتكب من قبل تحالف العدوان السعوأميركي والصهيواماراتي ضد ابناء اليمن ومن ذلك ما كشفته صور الأقمار الاصطناعية عن تحرك عسكري جديد للإمارات استهدف جزيرة أرخبيل سقطري اليمنية، ومن ذلك ايضا ما ارتكبته قوى العدوان السعودي الاماراتي ومرتزقتها ومجموعه 123 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال يوم امس الاثنين.

تمثلت خروقات العدوان التي رصدت يوم أمس الاثنين وخلال 24 ساعة 34 خرقا بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود، كما تم رصد ثلاثة خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة، على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال غرب حيس بمحافظة الحديدة، وخرق آخر باستحداث تحصينات في الشريف بمنطقة الجبلية بمحافظة الحديدة.

كما تم تسجيل 63 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود، وتم رصد 22 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، صعدة، تعز، حجة، الحديدة وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب.

القصف المدفعي لمرتزقة العدوان استهدف ايضا مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن وحيران بمحافظة حجة وفي الملاحيظ والمدافن وشداء بمحافظة صعدة، كما استهدف قصف مدفعي مكثف لمرتزقة العدوان، مواقع الجيش واللجان الشعبية جنوب وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة، وفي الصلو بمحافظة تعز، وأن القصف المدفعي للمرتزقة طال مواقع الجيش واللجان الشعبية في الكمب القديم وفي العمود بوادي جارة وجبل تويلق بجيزان وفي الصخرة بعسير.

من جهة اخرى، أظهرت صور الأقمار التي نشرتها منصة إيكاد وتم الحصول عليها من القمر الاصطناعي Maxar، أن الإمارات بدأت ببناء مدرج جديد للطائرات في جزيرة عبد الكوري اليمنية بالتوازي مع المدرج القديم الذي بدأ بناؤه في ديسمبر 2021، حيث يأتي ذلك بعد 7 أشهر تقريبًا من كشف فريق التحقيقات بإيكاد للقاعدة، وبنائها بناءً على صور أقمار اصطناعية حصرية تُعرض لأول مرة إعلاميًا.

وقد بدأ بناء المدرج الجديد غرب المدرج القديم في بداية يوليو 2022 تقريبًا، مع ظهور خط تراب رفيع معبّد. إلا أن الصورة الحديثة تُظهر بدء استكمال بناء المدرج الحديث نهاية شهر يوليو، وتحديدًا في 23 يوليو 2022.

ويعد المدرج أطول بمقدار الضعف من المدرج القديم، حيث يبلغ طوله 2.7 كلم، وهو ما سيساعد القاعدة في حال إكمالها على استقبال المقاتلات الحربية المتطورة وطائرات الشحن الثقيلة، ويرجح أن يكون بناء المدرج الثاني لتسهيل حركة الإقلاع والهبوط لأكثر من طائرة في ذات الوقت، أو ربما لعدم استيفاء طول المدرج القديم القدرة الاستيعابية التي تريدها الإمارات لتستطيع استقبال طائرات ثقيلة تحتاج مدرجًا أطول.

ويتقاطع ذلك مع كشف وسائل إعلام عبرية قبل أيام نشر كيان "إسرائيل" رادارات عسكرية في كل من الإمارات والبحرين مؤخرا شمل أرخبيل سقطري اليمنية من بوابة التنسيق والتعاون مع أبوظبي، بحسب موقع امارات ليكس.

نتابع الان في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) اهم التغريدات التي وصلت موقع التواصل "تويتر" بخصوص الهاشتاغات السالفة الذكر وهي (#التحالف_يخترق_الهدنة_في_اليمن و #طرد_التحالف_من_اليمن ة #بن_سلمان_قاتل_اطفال_اليمن و #بن_زايد_مجرم_حرب_اليمن ) ونبدأ اولا مع حساب الناشط اليمني ( عادل الحسني) الذي غرد ضمن هاشتاغ #التحالف_يخترق_الهدنة_في_اليمن اثر وصوله صباح اليوم الثلاثاء نصاب ترند #اليمن قائلا:

الحافلة المدنية التي تعرضت للقصف بالطيران الإماراتي على طريق الرابط بين شبوة وسيئون ، واستشهد السائق وعدد من الركاب بين جريح وشهيد .

#التحالف_يخترق_الهدنة_في_اليمن

وفي تغريدة ثانية له قال حساب الناشط ( عادل الحسني) قائلا:

(غارات الطيران الإماراتي لا تتوقف في قصف النقاط العسكرية الواقعة بين شبوة وحضرموت واستشهاد ثلاثة جنود وضابط من الجيش ليلة البارحة نتيجة القصف . كما أستهدف الطيران حافلة مدنية كانت في طريقها إلى شبوة ، وصمت مطبق من المبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي !

#التحالف_يخترق_الهدنة_في_اليمن

نشر حساب (تمّام المصباحي) صورة سائق حافلة سوري الجنسية وقد استشهد باستهدافه وحافلته من قبل طائرات الامارات في اليمن وكتب المصباحي قائلا:

#بن_زايد_مجرم_حرب_اليمن

سائق حافلة النقل (الباص الجماعي) سوري الجنسية لم تقتله طيران (الإمارات الأرهابية في سوريا) ولكن قتلته (طيران الأماراتي الأرهابية في اليمن)في خط الدولي الرابط بين عتق #شبوة والعبر #حضرموت

#الامارات_العدو_الأول_لليمنيين

#الإمارات_تقتل_الشعب_اليمني

غرد حساب الناشط الصحفي اليمني المكافح لرموز الطغيان (مكافح عيال زايد) تغريدتين ضمن هاشتاغ #بن_زايد_مجرم_حرب_اليمن.

قال (مكافح عيال زايد) في تغريدته الأولى/ لقد طالب المحافظ الوطني السابق #بن_عديو بطرد الإمارات من ميناء بلحاف وتسليم المنشأة الغازية للسلطة المحلية وهدد باقتحام المنشأة بالجيش الوطني ولكن السعودية ارسلت لجنة وساطة وطلبت 3 أشهر مهلة وسارعت مع الإمارات لإقالة المحافظ واحتلال شبوة وبلحاف

#بن_زايد_مجرم_حرب_اليمن

وقال (مكافح عيال زايد) في تغريدته الثانية / سوف تستمر المعارك حتى وصول قوات دفاع شبوة المواليه للإمارات الى حقول العقلة وفتح خط يوصل إلى ميناء بلحاف بعدها سوف تتوقف المعركة. الهدف هو السيطرة على حقول النفط لتمويل مليشيات الإنتقالي من خيرات البلد وتوريد الفائض إلى بنوك الإمارات. #بن_زايد_مجرم_حرب_اليمن

@HUNAADEN1

وفي السياق غرد حساب الصحفي ورئيس مركز هنا عدن للدراسات وصحيفة هنا عدن،الالكترونية/والمستشار الاعلامي السابق بالخارجية اليمنية والكاتب بالصحافة العربية (انيس منصور - Anes Mansoor) تغريدتين ضمن هاشتاغ #بن_زايد_مجرم_حرب_اليمن ايضا.

قال (انيس منصور - Anes Mansoor) في تغريدته الأولى/ قوات الجيش الوطني والأمن الخاصة تمكنوا من استعادة السيطرة على نقطة نعضه بين عياذ وجرادن والتي سيطرة عليها مليشيات الإمارات قبل ساعات بمساندة الطيران المسير #بن_زايد_مجرم_حرب_اليمن #بن_سلمان_قاتل_اطفال_اليمن #الامارات_العدو_الأول_لليمنيين

وقال (انيس منصور - Anes Mansoor) في تغريدته الثانية / ثمة اخبار عن مبشرات وبشائر في #شبوة وهناك اشتباكات وهجمات في الشبيكة ومصرع عدد من ادوات ابوظبي #بن_سلمان_قاتل_اطفال_اليمن #بن_زايد_مجرم_حرب_اليمن

غرد حساب الناشدة اليمنية (بنت الزبيري) المهتمة في المجالات السياسية والاجماعية والدينية قائلة:

المشاركون من موظفي مختلف قطاعات الدولةفي الوقفة التي نُظمت تحت شعار دفعوا مرتباتنا يا أعداءالشعوب أن استهداف #أمريكا و #العدو_الصهيوني والأمم المتحدة لاقتصاد #اليمن يعبر عن وحشيتهم وإجرامهم وحقدهم الدفين على الشعب اليمني

#امريكا_تقتل_وتحاصر_الشعب_اليمني

#بن_زايد_مجرم_حرب_اليمن

واخيرا نختم هذه الحلقة من نبض السوشيال مع تغريدة لحساب (القيل اليماني) الذي قال:

والله وتالله وبالله لن ترى اليمن النور والخير والإمارات والسعوديه يتدخلون في القرار السياسي والعسكري في اليمن

#التحالف_يخترق_الهدنه_في_اليمن