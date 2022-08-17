نحو 3 ملايين سائح زاروا إيران خلال 11 شهرا

العالم - إيران

وقال عزت الله ضرغامي في تصريح تلفزيوني في الإشارة إلى الغاء القيود المفروضة على إصدار التأشيرات للسياح الأجانب بدءا من نوفمبر الماضي وقال: في الأشهر الـ11 الماضية، خاصة بعد إعادة إصدار التأشيرات، زار أكثر من 2.9 مليون سائح أجنبي إيران وهذا العدد آخذ في الازدياد.

وأضاف: شهدنا هذا العام نموا بنسبة 40٪ في مجال السياحة الداخلية مقارنة بالإحصاءات ما قبل كورونا.

وقال وزير التراث الثقافي الإيراني: في الأشهر الـ11 الماضية، تم افتتاح 35 متحفا جديدا في جميع أنحاء البلاد، والآن تجاوز عدد المتاحف 800 متحف.

وأوضح قائلا: لدينا 35 ألف موقع تاريخي مسجل، لكن لدينا ميزانية صغيرة ومحدودة لترميمها وصيانتها.