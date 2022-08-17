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نحو 3 ملايين سائح زاروا إيران خلال 11 شهرا

نحو 3 ملايين سائح زاروا إيران خلال 11 شهرا
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيرانية عن افتتاح 35 متحفاً جديداً في البلاد، وقال إنه خلال الأشهر الـ11 الماضية، زار أكثر من مليونين و900 الف سائح أجنبي إيران.

العالم - إيران
وقال عزت الله ضرغامي في تصريح تلفزيوني في الإشارة إلى الغاء القيود المفروضة على إصدار التأشيرات للسياح الأجانب بدءا من نوفمبر الماضي وقال: في الأشهر الـ11 الماضية، خاصة بعد إعادة إصدار التأشيرات، زار أكثر من 2.9 مليون سائح أجنبي إيران وهذا العدد آخذ في الازدياد.
وأضاف: شهدنا هذا العام نموا بنسبة 40٪ في مجال السياحة الداخلية مقارنة بالإحصاءات ما قبل كورونا.
وقال وزير التراث الثقافي الإيراني: في الأشهر الـ11 الماضية، تم افتتاح 35 متحفا جديدا في جميع أنحاء البلاد، والآن تجاوز عدد المتاحف 800 متحف.
وأوضح قائلا: لدينا 35 ألف موقع تاريخي مسجل، لكن لدينا ميزانية صغيرة ومحدودة لترميمها وصيانتها.

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