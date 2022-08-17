شاهد.. ماذا عانى الاسرى الايرانيين في سجون صدام البائد

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أهم مشهد صوره المقاتلون والمجاهدون الإيرانيون اثناء الحرب الصدامية المفروضة على ايران بحسب المراقبين هو المشهد الاسر، الذي رسم للتاريخ منظرا قل نظيره بحسب المواقف البطولية لكل اسير دخل غياهب سجون صدام وأزلامه، الذين لم يرحموا طفلا ولا شيخا،ولا شابا وضربوا بعرض الحائط جميع القوانين والاعراف الدولية، الاسس الاسلامية الإنسانية، التي تضمنت حقوقا اسرى الحروب وطريقة تعاملهم اثناء الأسر.

أزلام صدام كانوا يفصلون بين عناصر الجيش ورجال الحرس الثوري، والبسيج ومن ثم بين المتدربين وغير المتدربين حسب زعمهم، وبعد ذلك كانوا يبدؤون الحرب النفسية وسياسية الترعيب والترهيب، وزرع الجواسيس والفتن بين الأسرى.

فمن مجموع ما يقارب 40 الف اسير استشهد ستة آلاف منهم بسبب التعذيب الوحشي الذي مورس ضدهم أثناء التحقيق والاستجواب.

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