بلدية الاحتلال في القدس تصدِّق على خطتين استيطانيتين

العالم - الاحتلال

وحسبما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام تقضي الخطة الأولى في بناء حي استيطاني جديد أسفل مستوطنة "رموت" المقامة على أراضي منطقة "لفتا" الممتدة حتى الحدود الجوبية الغربية لقرية "بيت إكسا" شمال القدس المحتلة.

وتتمثل الخطة الثانية ببناء المبنى الاستيطاني والطابق التجاري في "بيت هكيرم" قرب مستوطنة "جفعات هفاريديم" بالقدس المحتلة.

ويتضمن كلا البرنامجين عشرات الوحدات الاستيطانية، ويقع مخطط إنشاء مبنى استيطاني في المنطقة الفاصلة بين حدود النكبة وحدود النكسة عام 1967، وسيتم إزالة حديقة ومربط للخيل ومباني أقامها أحد المستوطنين أسفل قريت بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة.

ووفق القرار، ستبنى 270 وحدة استيطانية متدرجة، وذلك بموازاة الجسر في قمة الجبل المقابل لقرية "لفتا" الفلسطينية.

وتشير تقديرات "إسرائيلية" وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

ويَعد القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراضي محتلة، ويعُد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.