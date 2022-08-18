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الجهاد الإسلامي: المقاومة ستبقى عنوان المرحلة ولن تخطئ بوصلتنا عن الهدف المنشود

الجهاد الإسلامي: المقاومة ستبقى عنوان المرحلة ولن تخطئ بوصلتنا عن الهدف المنشود
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس، أن المقاومة ستبقى عنوان المرحلة، ولن تخطئ بوصلتها عن الهدف المنشود وعيونها شاخصة نحو القدس.

العالم - فلسطين

وحسبما أفاد موقع فلسطين اليوم، حيا أ. طارق عزالدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، السواعد المقاتلة في ميدان الشرف في نابلس جبل النار والبطولة، التي تنير سماءها بأزيز رصاصها المبارك.

وشدد على أن الكتائب المظفرة تقول كلمتها بسلاحها الطاهر وإرث الشهداء، وإن شعلة الجهاد لن تخمد وفينا عرق ينبض.

كما حيت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين سواعد المقاتلين وباركت جهادهم.

وقالت موجهة حديثها للمقاتلين:"إننا في حركة الجهاد الإسلامي معكم وسنبقى سنداً لكل مقاوم حر على هذه الأرض المباركة."

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الجهاد الإسلامي: المقاومة ستبقى عنوان المرحلة ولن تخطئ بوصلتنا عن الهدف المنشود

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