الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

المحكمة العليا في السودان تتخذ هذه الخطوة بحق "عمر البشير"

المحكمة العليا في السودان تتخذ هذه الخطوة بحق
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت المحكمة العليا في السودان، اليوم الخميس، سحب ملف محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان طه، وقياديين في حزب المؤتمر الوطني السابق، أحمد هارون، والفاتح عزالدين.

العالم - السودان

وذكرت صحيفة السوداني أن "سحب ملف القضية بواسطة المحكمة العليا، جاء بعد طعن مقدم من هيئة الاتهام في القضية"، مشيرة إلى أن "البشير وطه والقياديان بالوطني يواجهون تهما بقتل المتظاهرين إبان ثورة ديسمبر.

وأضافت الصحيفة أن "هيئة الاتهام في القضية تقدمت بطعن لدى المحكمة العليا لعدم إحضار الرئيس السابق للجلسات وطعن ضد التقرير الطبي الذي يوضح الحالة الصحية للبشير".

وفي عام 2019، صدر حكم بالتحفظ على البشير في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، بعد إدانته بالفساد في واحدة من قضايا عدة ضده.

وفي السنة نفسها، فتحت السلطات القضائية تحقيقاً في الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور منذ عام 2003 بحق البشير المطلوب منذ أكثر من عقد من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" و"جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

كما يحاكم البشير في قضية منفصلة على خلفية الانقلاب العسكري الذي أوصله للسلطة عام 1989.

روابط ذات صلة

وفد حكومي سوداني سيزور موسكو غدا

السودان.. مصرع 66 شخصا وتدمير عدد من المنازل نتيجة الفيضانات

قوى سودانية تجيز "إعلانا سياسيا" للفترة الانتقالية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لقاء مرتقب بين وزيري الخارجية السوري والروسي

ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر والجيش يتدخل

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 18-08-2022

شاهد.. اطفال غزة يبحثون عن الطفولة بين مقابر اصدقائهم

عسيران: أحوال البلاد تحتم التواصل والتنازل لمصلحة لبنان وشعبه

رئيس الحكومة اللبنانية يبحث ملف إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم