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الإسلاموفوبيا وازدواجية المعايير في الغرب - الجزء الأول

الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

زعموا انه مهوى أفئدة المضطهدين وطوق نجاة المظلومين والمقهورين في حرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد والانتقاد.

العالم - نوافذ

شعارات رنانة طالما تشدق بها الغرب وتباه بتطبيقها، بيد انها تختزن عكس ما يروج له من مفردات وعبارات، فبذريعة حرية التعبير تهان مقدسات ويساء الى الانسانية جمعاء وتحرق مصاحف ويكرم شيطان صاحب آيات.

استهزاء وسخرية وتحد واضح ووقح لمشاعر كل مسلم وكل إنسان حر. فالاسلامية جريمة واللا اسلامية وجهة نظر. ازدواجية معايير تبدو واضحة في انحيازه المطلق للكيان الغاصب تبدو واضحة في سلوكه، تجاه فلسطين وسوريا والعراق واليمن وكل من يهدد مصالحه ولا يخدم قضاياه، فحرية الرأي والاعتقاد لديه تحقير وشيطنة لكل من يخالف هواه ويخرج عن سطوته ومبتغاه.

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الاعلامية الزميلة حنان ضيا ناقش الاسلاموفوبيا في الغرب وازدواجية الغربيين في هذا السياق.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. جهاد سعد – مدير المركز العالمي للتوثيق

د. وسيم جابر – باحث في فيزياء وتكنولوجيا الناتو

د. إدريس هاني – باحث ومفكر

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