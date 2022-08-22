شاهد.. اميركا وكوريا الجنوبية تبدآن أكبر مناورات عسكرية مشتركة منذ عام 2018

العالم - خاص بالعالم

أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة منذ عام 2018، تحمل اسم "أولتشي فريدوم شيلد"، استئنافا للتدريبات العسكرية واسعة النطاق بين البلدين بعد تعليقها بسبب جائحة كورونا، وعقب جولات غير مثمرة من المفاوضات مع بيونغ يانغ.

لم يتم الكشف عن تفاصيل المناورات التي تستمر حتى الأول من أيلول/ سبتمبر، إلا أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قالت إن أهميتها تكمن في إعادة بناء التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتمتين الموقف الدفاعي المشترك.

وعادة ما تشمل هذه المناورات تدريبات ميدانية مشتركة برية وبحرية على صد هجمات والقيام بأخرى مضادة؛ وذلك مع سعي الحليفين لتعزيز الدفاع ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.

وتنشر واشنطن أكثر من 28 ألف جندي أميركي على أراضي كوريا الجنوبية لحمايتها من جارتها النووية. ورغم أن البلدين يجريان مناورات عسكرية مشتركة من فترة طويلة ويشددان على أنها ذات طابع دفاع، إلا أنها من المرجح أن تُغضب كوريا الشمالية التي صعّدت في الآونة الأخيرة من تهديداتها النووية، وتعتبر المناورات بمثابة تدريب على شن غزو. حتى أن محللين يقولون إن كوريا الشمالية قد تستغل هذه المناورات كذريعة لإجراء مزيد من تجارب الأسلحة.

كما حذر مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون من أن النظام المعزول في الشمال يستعد لإجراء سابع تجاربه النووية.

وفي وقت سابق هذا الشهر حذرت بيونغ يانغ من أنها ستمحو سلطات سيول بعد اتهامها بنشر فيروس كورونا في الشمال.

وجاء هذا التهديد بعد أقل من شهر على تصريح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن بلاده مستعدة لتحريك قدراتها النووية في أي حرب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.