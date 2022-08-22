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نيويورك تبلّغ عن أول حالة إصابة بجدري القردة لدى قاصر

نيويورك تبلّغ عن أول حالة إصابة بجدري القردة لدى قاصر
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أبلغت ولاية نيويورك عن أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة لدى قاصر دون سن 18 عاما، وفقا لملخص أسبوعي من إدارة الصحة بالولاية.

العالم- منوعات

ويتم تقديم القليل من التفاصيل الأخرى في التقرير، الذي يغطي الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء وينشر يوم الجمعة، من أجل حماية خصوصية أسرة المريض.

ومن المعروف أن المراهق يعيش خارج مدينة نيويورك - بؤرة تفشي المرض وتم الإبلاغ عن تسع حالات أخرى لدى أطفال في واشنطن.

وحتى الآن، تركز جدري القردة إلى حد كبير بين الرجال المثليين مع شركاء جنسيين متعددين و أفاد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأسبوع الماضي أن 99٪ من المرضى كانوا رجالا ومع ذلك، فإن أحدث الأرقام من نيويورك تشمل امرأتين، بالإضافة إلى ثلاثة تم تحديدهم على أنهم متحولون جنسيا .

وحوالي 16 امرأة و48 من سكان نيويورك المتحولين أو غير الثنائيين مصابين بالفيروس، وفقا لإدارة الصحة، من بين 2744 من سكان الولاية الذين تم الإبلاغ عن إصابتهم.

وكانت نيويورك بؤرة تفشي المرض في الولايات المتحدة منذ يوليو وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير القلق الدولي الشهر الماضي، وحذت حاكمة نيويورك كاثي هوشول حذوه بإعلان حالة الكارثة ووصفت الفيروس بأنه تهديد وشيك للصحة العامة.

ولم تكن هناك وفيات في واشنطن مرتبطة بجدري القردة، وهو فيروس شبيه بجدري الماء يسبب بثور مؤلمة وطويلة الأمد، ولكنه ليس قاتلا بشكل عام.

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