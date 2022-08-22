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ماليزيا تحتجز ناقلة روسية

ماليزيا تحتجز ناقلة روسية
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

احتجزت السلطات الماليزية الناقلة الروسية "بريموري" ، المخصصة لميناء ناخودكا، على بعد 24 ميلا من ساحل ماليزيا، بحسب بوابة الشحن المتخصصة "ماريتايم بوليتن".

العالم- أسيا والياسفيك

وبحسب موقع "ماريتايم بوليتن" فإن "سبب الاعتقال هو أن الناقلة وقفت على أراضي المنطقة الاقتصادية الخالصة لماليزيا، دون إذن من السلطات المحلية".

وأضافت مصادر أن "طاقم Primorye مؤلف من 21 روسيا - 19 رجلا وامرأتان. وكانت الناقلة راسية بين العديد من السفن التجارية الأخرى، التي تنتظر أيضا في المنطقة طلبيات شحن جديدة".

وقال ميخائيل فويتنكو، رئيس تحرير نشرة "ماريتايم بوليتن"Maritime Bulletin وخبير النقل البحري العالمي، والموجود الآن في تايلاند، لوكالة نوفوستي إن مثل هذه الحالات ليست نادرة، حيث تصر ماليزيا على أن جميع السفن الراسية في هذه المنطقة من مضيق سنغافورة في بحر الصين الجنوبي يجب أن تطلب الإذن بالرسو وإلا فإنهم يواجهون الاعتقال والغرامة.

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