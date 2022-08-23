فلسطين.. مواقع التواصل تتضامن مع الاسير عواودة

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وغرد"محرم أحمد" في هذا السياق: اي أرهاب وإجرام هذا. اين دعاة حقوق الإنسان المنافقين من قضية خليل؟

"محمد عزيز" أيضا علق: لن تنكسر عزيمة الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة رغم مماطلة الاحتلال الإسرائيلي في الإفراج عنه.

أما "رؤى" فغردت: هل تعرف ان كيف سيكون وضعك بشكل عام لو ضليت يوم بدون أكل؟ يومين؟ شهر؟ هل مستعد تمتنع عن الأكل ستة أشهر حتى تختار حياة تريدها لا حياة يفرضها الاحتلال عليك؟ هل مستعد تضحي للأجيال القادمة والحالية حتى يعيشوا بحرية؟ خليل امتنع وضحّى وصبر وصمد 172 يوما وهو على شفا حفرة من الشهادة.