محاولة فاشلة لمطالبة تنحي الرئيس التونسي

العالم - تونس

ورأى العلواني أن ما تقوم به عبير موسي هو شطحات سياسية وتسبق فيه الزمن، لأن حركة النهضة ووجودها كان متنفسا سياسيا لعبير موسي والحزب الدستوري.

وتابع ان محكمة الدستور ستنظر فيما تقوله عبير موسي وسيتقرر القانون الانتخابي الجديد.

وقال العلواني ان قيس سعيد شخصية محافظة وقريب من الشعب وكان يرى الفساد وحاول أن يكون عادلا لضرب الفاسدين.

ورأى ان الفاسدين في تونس رأوا أن مصالحهم قد يضربها قيس سعيد فيسعون لحذفه من المشهد السياسي.

وأمهل الحزب الدستوري الحر في تونس الرئيس قيس سعيّد 72 ساعة لإعلان شغور منصب الرئيس، متوعداً بتحركات احتجاجية، وتصعيد دولي.

وقالت رئيسة الحزب عبير موسى إنّ سعيّد بمقتضى الفصل 92 من الدستور الجديد لم يعد رئيساً منتخباً للبلاد، وإنّ الحزب الدستوري طالب سعيّد رسمياً بإعلان الشغور في منصبِ رئاسة الجمهورية واعتبار نفسه قائماً بالأعمال، والدعوة الى تنظيم انتخاباتٍ رئاسية.

وأضافت أنّ حزبها معني بالانتخابات الرئاسية، وستكون هي المرشحة.

ومن المقرر إجراء انتخابات مبكرة في تونس في كانون الأول/ ديسمبر.