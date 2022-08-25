اليابان..استقالة قائد الشرطة على خلفية اغتيال شينزو آبي

العالم-اسياوالباسيفيك

وقال ناكامورا في مؤتمر صحافي "قررنا إعادة تنظيم فريقنا والبدء من جديد في ما يتعلق بمهماتنا الأمنية ولهذا السبب قدمت استقالتي".

وكان المشتبه به في اغتيال آبي، تيتسويا ياماغامي (41 عاما) قد أوقف فورا بعد إطلاقه النار مرتين من سلاح ناري صنعه بنفسه.

وبحسب الشرطة، أعلن تيتسويا ياماغامي أنه قتل شينزو آبي لاعتقاده أن رئيس الوزراء السابق كان مرتبطا بـ"منظمة معينة" كشفت وسائل الإعلام اليابانية لاحقا أنها "كنيسة التوحيد" وهي حركة دينية عالمية تأسست في كوريا الجنوبية في خمسينات القرن الماضي. وكانت والدة ياماغي تنتمي إلى هذه الكنيسة.