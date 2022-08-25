الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اليابان..استقالة قائد الشرطة على خلفية اغتيال شينزو آبي

اليابان..استقالة قائد الشرطة على خلفية اغتيال شينزو آبي
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد الشرطة الوطنية في اليابان إيتارو ناكامورا، أنه قدم استقالته بعد اعترافه بالفشل في حماية رئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي اغتيل في 8 يوليو خلال تجمع انتخابي.

العالم-اسياوالباسيفيك

وقال ناكامورا في مؤتمر صحافي "قررنا إعادة تنظيم فريقنا والبدء من جديد في ما يتعلق بمهماتنا الأمنية ولهذا السبب قدمت استقالتي".

وكان المشتبه به في اغتيال آبي، تيتسويا ياماغامي (41 عاما) قد أوقف فورا بعد إطلاقه النار مرتين من سلاح ناري صنعه بنفسه.

وبحسب الشرطة، أعلن تيتسويا ياماغامي أنه قتل شينزو آبي لاعتقاده أن رئيس الوزراء السابق كان مرتبطا بـ"منظمة معينة" كشفت وسائل الإعلام اليابانية لاحقا أنها "كنيسة التوحيد" وهي حركة دينية عالمية تأسست في كوريا الجنوبية في خمسينات القرن الماضي. وكانت والدة ياماغي تنتمي إلى هذه الكنيسة.

روابط ذات صلة

وكالة: قاتل آبي ألمح إلى خططه قبيل المأساة

قائد الشرطة اليابانية عن اغتيال آبي: أنا كشرطي آسف لهذا الفشل

مراسم جنازة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي

بعد إغتيال آبي..الحزب الحاكم الياباني يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو..جندي صهيوني يسقط فيتخلى عنه زملاؤه الفارون من حجارة الفلسطينيين

وفاة 5 عراقيين بحادث سير في تركيا

ترامب يدعو إلى إقالة زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ من منصبه

للمرة الثانية خلال ساعات.. استهدف قاعدة الاحتلال الأمريكي بريف دير الزور

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 25-08-2022

تركيا : 3 سفن حبوب جديدة غادرت موانئ أوكرانيا