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البحرين..أهالي معتقلين حاولوا إيصال رسالة إلى رئيس الوزراء

البحرين..أهالي معتقلين حاولوا إيصال رسالة إلى رئيس الوزراء
الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال أهالي معتقلين في سجن جو المركزي في البحرين إنهم حاولوا إيصال رسالة إلى ديوان رئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة للمطالبة بالكشف عن مصير 14 معتقلا سياسيا انقطع الاتصال بهم.

العالم-البحرين

ولم تفلح جهود الأهالي في تسليم الرسالة يدويا، وتم تسليمها بالبريد الإلكتروني بحسب البيان.

وذكر الأهالي أنهم فقدوا الاتصال بأبنائهم منذ أكثر من أسبوعين، وبعد سلسلة محاولات مع الجهات المعنية، اتصل 6 سجناء فقط ولمدة زمنية قصيرة جدا.

وقال الأهالي إن قلقهم زاد مع إرسال أحد المعتقلين الذين اتصلوا بأهلهم نداء استغاثة، وقال إنهم يتعرضون لسوء المعاملة والأذى الجسدي.

وذكر الأهالي أنهم قدموا خطابات إلى كل من وزير الداخلية و مدير الإصلاح والسجون 24 أغسطس 2022.

وذكر الأهالي إن الزيارة الشهرية المجدولة التي تصادف اليوم الخميس 26 أغسطس 2022، تم إلغائها.

وأضافوا «يزيدنا (ذلك) قلقا لما قد يكون حصل لهم من أذى قد يكون ترك آثارا على أجسادهم».

وأوضح الأهالي «وعليه توجهنا إلى مكتب رئيس الوزراء وولي العهد وقدمنا رسالة خطية تم رفض استلامها يدويا فتم إرسالها بالبريد الإلكتروني».

وعبروا عن أملهم في الإفراج عن المعتقلين السياسيين (...) وتمكينهم من الاتصال لتبديد المخاوف».

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البحرين..أهالي معتقلين حاولوا إيصال رسالة إلى رئيس الوزراء

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