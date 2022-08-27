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الحركة الأسيرة: الدخول في مرحلة حل التنظيم بسجون الاحتلال اعتبارا من الاحد

الحركة الأسيرة: الدخول في مرحلة حل التنظيم بسجون الاحتلال اعتبارا من الاحد
السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عن برنامجها النضالي ضد إدارة مصلحة السجون للأسبوع القادم.

العالم- فلسطين

وأشارت إلى تصاعد خطواتها تدريجيًا يومًا بعد يوم قبل معركة الإضراب المفتوح عن الطعام.

وأكدت اللجنة في بيان رقم (3) اليوم السبت أن" الأسرى سيدخلون غدًا الأحد مرحلة جديدة من مراحل مواجهة السجان بـ "حل التنظيم" في خطوة تمرد على السجان وقراراته بأعلى درجاته كمرحلة أخيرة قبل الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام".

وأشارت إلى أن "يوم الإثنين الموافق 29/8/2022م سيتم لبس الشاباص بشكل كامل طوال اليوم في الساحات وعلى العدد".

وقالت: "سيتم الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير يوم الخميس 1/9/2022م، والذي سيتم رفده بأفواج أخرى وفق آلية متفق عليها ومنظمة من قبل لجنة الطوارئ".

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