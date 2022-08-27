تحالف الفتح يرد على تغريدة وزير الصدر بشأن الانتخابات المقبلة

العالم-العراق

وقال عضو تحالف الفتح مختار الموسوي لوكالة شفق نيوز؛ ان "سياسة التغريدات والتصريحات السياسية الرنانة لا تعتمد"، لافتا الى ان "دعوة البعض إلى اعادة الانتخابات بعيدا عن أحزاب السلطة والطبقة السياسية التي توالت على ادارة البلاد منذ 2003 امر يثير الاستغراب".

وأضاف أنه "إذا ما منعت تلك الطبقة فمن أين سنأتي بقوى سياسية تشارك في الانتخابات المبكرة التي يدعو لها البعض فهل نستورد من الخارج مثلا، وبالتالي القوى السياسية الحالية هي من ستشارك بالانتخابات لكن باعتماد معايير مهمة لاختيار الشخصيات المناسبة، كما يمكن اعتماد انتخابات حزبية سياسية بينية أي ترشيح قيادات مهمة لها تجاربها الناجحة الى جانب توفر ضوابط القيادة والنزاهة ليترشح منها الأنسب لقيادة المرحلة، لانه اي انتخابات مبكرة ستجري ستعيد نفس الوجوه وان تغيروا فالولاء الحزبي حتما سيكون حاضرا حيث الفساد المالي باق وبالتالي تشترى الولاءات".

وتابع أن "الاجدى بالجميع الدعوة لتقوية الدولة من خلال دعم القضاء في اجراءاته لمحاربة الفساد والتي تكمن على سبيل المثال استبدال وكلاء الوزراء والمدراء العامين في أغلب مفاصل الدولة لانهم يمثلون اليد الطولى للدولة العميقة الراعية للفساد".

واشار الى انه "من المفترض أن يتحرك القضاء لحسم قضايا الفساد بكل اشكاله ومحاسبة المتورطين مهما كانت مرجعيتهم السياسية والحزبية".

وبين أن "قوى الإطار التنسيقي وخلال اجتماعها الدوري المفترض عقده بعد ساعات، سيناقش كل القضايا التي تهم البلاد لاسيما الإجراءات الحكومية المتغاضية عما يدور في الساحة، الى جانب مناقشة كيفية تشكيل الحكومة وسط الضغوطات الحالية فضلا عن الملفات الثابتة تشكيل الكتلة الاكبر إعادة تفعيل عمل مجلس النواب، التحالفات السياسية وغيرها".

ودعا المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الملقب بـ"وزير القائد" صالح محمد العراقي، في وقت سابق من يوم السبت، إلى عدم مشاركة جميع الأحزاب السياسية بما فيها التيار نفسه في الانتخابات المقبلة وتشكيل الحكومة.

وقال العراقي في تغريدة إن ما طرحه يعد بديلا عن كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة، معربا عن استعداده وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن.