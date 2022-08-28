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ما حقیقة الموقف الامريكي بالنسبة للاتفاق النووي مع ايران؟

الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

اكد الاستاذ في القانون الدولي د. حسن جوني، ان الولايات المتحدة الامريكية اذا اتخذت قراراً نهائياً حول الاتفاق النووي الايراني فان الكيان الاسرائيلي سينصاع له.

خاص بالعالم

وقال جوني في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الكيان الاسرائيلي هو تابع لسياسة الولايات المتحدة الامريكية، وان الجميع يعرف ان الصهاينة ينفذون السياسة الامريكية في المنطقة، رغم ما يروج عن خلافات بين الامريكان والصهاينة حول بعض المواضيع.

واوضح جوني، ان الصهاينة لديهم مخاوف من امتلاك ايران السلاح النووي حسب زعمهم، لان طهران تملك القدرة على ذلك خلال اسابيع قليلة نظراً للتطور العلمي الهائل لديها رغم الحصار، اضافة الى خشية اسرائيلية من ان تصبح ايران اكبر قوة في المنطقة، وفي حال توقيع ايران الاتفاق فانها ستجني ارباحاً هائلة نتيجة زيادة انتاج النفط.

واضاف جوني، ان الصهاينة يرون ان ايران اذا امتلكت القوة الكبرى، فهذا يعني ان هذه القوة ستصبح قوة كبرى ايضاً لحزب الله ولحلفائها في اليمن، والى كل حلفاء ايران بالمنطقة هذا اولاً، وثانياً ان الصهاينة والامريكان ايضاً يخشون من تحقيق ايران انتصاراً في الموضوع النووي، فهذا يعني انها ستكون هي المرجع او المساند الاعلى لكل حركات التحرر في العالم.

كما لفت جوني الى ان علاقة ايران بالصين وتوقيع اتفاقيات بينهما وعلاقة ايران بروسيا والاتفاق الاخير بقيمة 40 مليار دولار للتنقيب عن الحقول النفطية، يعتبر اوراق قوة كبيرة جداً تجعل من ايران قوة اقليمية كبيرة وهذا ما يزعج الصهاينة والامريكان على حد سواء، والاهم ان الادارة الامريكية تواجه واقعاً صعباً بسبب الحرب الاوكرانية والازمة الاقتصادية التي نتجت عنها.

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ما حقیقة الموقف الامريكي بالنسبة للاتفاق النووي الايراني؟

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