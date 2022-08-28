أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 28 أغسطس 2022

ايران ..

إحياء الإتفاق النووي مرهون بإغلاق الوكالة الدولية ملف إتهاماتها السياسية ضد إيران

آرمان امروز ..

رافائل غروسي يتحرك لتفخيخ مفاوضات فيينا بالنيابة عن الكيان الصهيوني

آرمان ملي ..

مصطفى الكاظمي يؤكد إمكانية حل الأزمة السياسية في العراق عبر المباحثات والحوار

اطلاعات ..

عمار الحكيم لمقتدى الصدر .. لاينبغي السماح لفتنة الجهل والحقد تهدد وحدتنا الوطنية

جوان ..

حكومة الإنقاذ اليمنية بصنعاء تتهم التحالف السعودي بعدم الإلتزام بالهدنة ومواصلة إنتهاكها

جمهوري اسلامي ..

الكيان الصهيوني يكثف محاولاته المتشبثة لعرقلة إحياء الإتفاق النووي

ابتكار ..

قادة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني يثمنون دعم إيران الواسع و الحازم للقضية الفلسطينية

خراسان ..

الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين يشجب بشدة تطبيع تركيا علاقاتها مع الكيان الصهيوني

سياست روز ..

التيار الصدري يصر على نهجه غير البناء رافضا خيار الحوار لحل الأزمة السياسية

كيهان ..

محافل إعلامية غربية تشكك بجدوى العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الحرب بأوكرانيا

مردم سالاري ..

بايدن يصف أنصار ترامب بالفاشيين محذرا من خطر أفكارهم على مستقبل أمريكا

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( الكرة باتت في ملعب الصدريين ) .. مع اصرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على المطالبة بحل البرلمان , اعلن الاطار التنسيقي للاحزاب الشيعية في العراق عن موافقته المشروطة لطلب الصدر بحل البرلمان. الاطار التنسيقي اشترط.. (خروج الصدريين من باحات البرلمان وإغلاق صفحة "وزير القائد" من الانترنيت وإجراء إنتخابات بعد عام من تشكيل حكومة مؤقتة) وعلى ان يمتنع التيار الصدري عن ممارسة اية ضغوط وتهديدات على الحكومة والبرلمان والقضاء , وفي المقابل يوافق الاطار على سحب ترشيحه لمحمد شياع السوداني لتشكيل حكومة جديدة . ان هذه المبادرة التنسيقية المرنة القت الكرة في ملعب التيار الصدري في الواقع بقولها للصدريين , " اذا ما اردتم حل البرلمان فلا بأس ولكن ينبغي توفير الظروف والارضيات المناسبة عبر هذه الشروط.

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان (يجب إغلاق ملف الرقابة بشأن إيران ).. ايران لم تتراجع ابدا عن مواقفها المبدئية المعلنة في مفاوضات فيينا , ولم تطرح اية قضايا ومطالبات جديدة خارج اطار الاتفاق النووي في معرض ردها على المقترح الاوروبي . الا ان المشكلة تكمن في محاولات امريكا والترويكا الاوروبية تجاهل بعض المطالبات المنطقية والقانونية الايرانية . ( إيران أكدت منذ بداية مفاوضات فيينا أن هدفها الرئيسي إلغاء الحظر مع التأكد العملي من الإلغاء وكذلك أخذ ضمانات ) للحيلولة دون تكرار سيناريو انسحاب امريكا من الاتفاق النووي. والذي يحدث اليوم هو مماطلات امريكية بشأن الالغاء الكامل والضمانات ايضا ولكن العقبة الرئيسية التي قد تشكل عائقا جديا بطريق احياء الاتفاق النووي تتمثل في رفض امريكا واوروبا والوكالة الدولية للطاقة الذرية اغلاق ملف مفبرك يرتبط بعمليات الرقابة التي سبق وان قامت بها هذه لوكالة على المنشأت النووية الايرانية , وهو ملف يطرح مزاعم فارغة متأثرة بايحاءات امريكية وصهيونية لاستخدامها كأداة ابتزاز ضد بلادنا متى ما اقتضت مصالح امريكا وحليفاتها الاوروبيات وهذا ما ترفضه بلادنا داعية لاغلاق هذا الملف .

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي سلطت الضوء على تطورات الساحة الليبية وكتبت في تقريرها ( إشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية ) .. تشهد طرابلس منذ مساء الجمعة اشتباكات بمختلف انواع الاسلحة بين ميليشيا وفصائل مسلحة موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة واخرى مؤيدة لرئيس الوزراء المكلف من برلمان طبرق فتحي باشاغا. ( إن طرابلس تحولت إلى ميدان حرب على مدى الأيام الأخيرة وهناك أنباء عن تحرك قوات مؤيدة لباشاغا من مصراتة ) ويتحرك انصار باشاغا نحو المبنى الرئاسي بطرابلس وسط معارك مع انصار الدبيبة وحشود كبيرة مؤيدة للاخير في جنوب المدينة . ان التصعيد جاء بعد دعوة باشاغا من المقر المؤقت لحكومته بمدينة سرت الدبيبة للتنحي بعد ان انتهت مهامه قانونيا, فباشاغا لوح ضمنيا بعزمة على دخول طرابلس بالقوة في ظل تلقيه دعما وتأييدا من قوى وميليشيات بالمدينة . وفي كل الاحوال هناك مخاوف جديدة من احتمال خروج الامور عن السيطرة وعودة ليبيا للحرب الاهلية بمعناها الاوسع .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( لبنان , إستمرار الأفق المحاط بالغموض ) .. على الرغم من مرور اكثر من شهرين على اعادة تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة في لبنان , ما زالت الخلافات بين القوى السياسية على الحقائب الرئيسية عائقا يحول دون تشكيل حكومة وفي الوقت الذي تعصف فيه الازمات الاقتصادية والمعيشية بلبنان . ( إن تيار الرابع عشر من آذار يتعمد وضع عراقيل بطريق تشكيل حكومة إنتظارا لإنتهاء مهام الرئيس ميشال عون ) فمهام عون تنتهي رسميا باكتوبر المقبل ويراهن تيار الرابع عشر من مارس على انتخاب الطائفة المسيحية لرئيس جديد للجمهورية يبدي مرونة اكبر مع مطالبات هذا التيار فما يتعلق بتشكيل اية حكومة جديدة . وبعبارة اخرى يأخذ تيار الرابع عشر من مارس المعروف بميوله الغربية على الرئيس ميشال عون تعامله الايجابي مع مكونات تيار الثامن من مارس الذي يمثل قوى المقاومة لذلك يراهن على رحيله لتمرير اهداف التيار.

مردم سالاري ..

ونقرأ عن الصواريخ "الفرط صوتية " او التي تفوق سرعتها اضعاف سرعة الضوء في تقرير لصحيفة مردم سالاري يحمل عنوان ( ضعف أمريكا في تطوير صواريخ فرط صوتية ) جاء فيه .. يبدو ان تعثر محاولات امريكا في تطوير تقنيات تصنيع صواريخ فرط صوتية مقابل نجاح روسيا والصين في هذا المجال , قد دفع بها للتركيز على انتاج منظومات متطورة جديدة للدفاع الجوي مقابل هذه الصواريخ . في هذا السياق .. ( كشفت محافل إعلامية أمريكية عن تكثيف أمريكا جهودها لتطوير نظم دفاع جوي ترتكز على توجيه حزم إشعاعية مكثفة ) ونقلت هذه المحافل عن مصادر بالبحرية الامريكية ان منظومات دفاع جوي تعمل باشعة الليزر وبمصادر اشعاعية اخرى لم يتم الكشف عنها ستكون البديل مقابل الصواريخ الروسية والصينية المتطورة من طراز الفرط صوتية . الا ان خبراء عسكريين امريكيين يرون ان مثل هذه النظم قد تكون مؤثرة وفعالة لكنها لن تغير واقع تراجع قدرات امريكا التقنية مقابل موسكو وبكين ولن تغطي واقع الفشل مقابلهما.