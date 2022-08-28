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خلافات تشق ائتلاف قوى الحرية والتغيير في السودان

خلافات تشق ائتلاف قوى الحرية والتغيير في السودان
الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

برز خلاف واسع وسط مركزي الحرية والتغيير يهدّد بمغادرة أحزاب نهائيًا من المركزيّ.

العالم - السودان

وكشفت صحيفة الحراك السياسي الصادرة، الأحد، عن تفاصيل الخلافات التي تشكّل بوادر انشقاقات داخل مركزي الحرية والتغيير.

وشدّدت الصحيفة وفق مصادرها، بأنّ الخلافات أخذت منحى خطيرا بسبب تهديد أحزاب داخل قوى الحرية والتغيير بمغادرة المركزيّ.

وأوضح بأنّ الخلافات بسبب التسوية المطروحة حاليًا، وقال إنّ مكونات المجلس المركزي تتباين مواقفها بشأن التسوية الجارية الآن والتي تضمن دخول أحزاب الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة وبالتالي الخلافات بشأن مواقف بعض الأحزاب الداعم لهذه التسوية.

وأشار إلى أنّ تباين المواقف داخل المركزي ما بين رافضين للتسوية ورافضين بشدة مشاركة الأحزاب التي كانت شريكة لحزب المؤتمر الوطني"المحلول" وجزء من نظامه.

وكشف عن تهديد أحزاب بالخروج من مركزي الحرية والتغيير بسبب التسوية التي وصفها بأنها تسوية غير مقبولة، واستدل بعدم التوافق حولها حتى داخل الأحزاب.

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خلافات تشق ائتلاف قوى الحرية والتغيير في السودان