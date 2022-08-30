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شاهد بالفيديو.. رؤوس الفتنة في الأزمة العراقية

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

رأی الخبير الاستراتيجي د. هادي محمدي ان رؤوس الفتنة العراقية ليست في التيارات السياسية بل بالسفارات الاميركية والبريطانية.

العالم - خاص بالعالم

وقال د.هادي محمدي لقناة العالم: ان السفارات الاميركية والبريطانية و الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت هم رأس الفتنة في العراق وما يجري نتيجة خطة بدأوها بالتلاعب بنتائج الانتخابات في العراق.

وأكد ان خراب العراق من مصلحة الولايات المتحدة وبريطانيا لذلك يخططون لبقاء مصطفی الكاظمي في منصبه لأنه لايحرك ساكناً ازاء ما يجري في العراق ولايمنع عمليات التخريب لمؤسسات الدولة.

وأوضح ان صمت الكاظمي وعدم وجود فرص لجلوس التيارات علی طاولة المفاوضات يؤكد ان الولايات المتحدة وبريطانيا تشغل الشعب العراقي بخلافات داخلية من أجل استثمار النفط العراقي الذي أصبح الغرب اليوم، بأمس الحاجة اليه.

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