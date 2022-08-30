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دول عربية تتخذ إجراءات عاجلة بشأن السفر للعراق

دول عربية تتخذ إجراءات عاجلة بشأن السفر للعراق
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، يوم الاثنين، تعليق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار  آخر، فيما حذرت البحرين والكويت رعاياهما هناك، وسط توتر وعنف في العاصمة العراقية.

العالم - الامارات

وقال متحدث رسمي باسم "طيران الإمارات" التابعة لحكومة دبي، في بيان له: "تعليق رحلات طيران الإمارات إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر".

وفي سياق متصل، دعت السفارة البحرينية في بغداد مواطنيها في العراق إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات الأمنية الرسمية.

وذكرت السفارة في بيان: "تدعو سفارة مملكة البحرين في بغداد كافة المواطنين البحرينيين المتواجدين بجمهورية العراق بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، منوهة بضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية".

كما دعت سفارة الكويت لدى بغداد رعاياها لمغادرة العراق، وأهابت بالراغبين في السفر تأجيله نظراً للأوضاع التي يشهدها.

ودخلت التطورات في العراق مرحلة جديدة اتسمت بالعنف واراقة الدماء منذ امس الاثنين، بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله المعترك السياسي .

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