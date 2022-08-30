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انصار التيار الصدري يغادرون المنطقة الخضراء بالكامل

انصار التيار الصدري يغادرون المنطقة الخضراء بالكامل
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

غادر انصار التيار الصدري بشكل كامل المنطقة الخضراء وسط بغداد، وذلك بعد دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لهم بمغادرتها خلال ساعة واحدة.

العالم - العراق

وخلال مؤتمر صحفي عقده في منطقة الحنانة بمدينة النجف الاشرف، وجه السيد مقتدى الصدر أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء خلال ساعة واحدة قائلا: "أحزنني كثيراً ما يحدث في العراق"، مقدما اعتذاره إلى الشعب العراقي.

وقال السيد الصدر، ان "العراقي هو المتضرر الوحيد من ما يحدث"، مشيرا الى أن "الوطن الآن أسير للفساد والعنف".

وتابع، "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح"، لافتا الى أن "الثورة التي شابها العنف فهي ليست ثورة".

وأردف زعيم التيار الصدري قائلا: "أنا الآن انتقد ثورة التيار الصدري كما انتقدت ثورة تشرين عندما شابها العنف"، مستدركا "بدلوا عقولكم وانسحبوا بشكل كامل حتى من الاعتصام".

ولفت الى أن "هناك ميليشيات وقحة ويجب أن لا يكون التيار وقحاً"، مردفا "لن اتدخل بأي سياسة من الآن فصاعداً وارجو عدم توجيه أي سؤال سياسي لي".

وشهدت بغداد يوم امس الاثنين اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، حيث اندلعت بعده اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.

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