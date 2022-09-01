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حماية المستهلك وهيئة الوثائق توقعان مذكرة تشغيل نظام 'وصول'

حماية المستهلك وهيئة الوثائق توقعان مذكرة تشغيل نظام 'وصول'
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

وقعت هيئة حماية المستهلك مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عمان اليوم الخميس، على مذكرة تشغيل نظام "وصول" لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية.

العالم - عمان

وسيعمل النظام على تمكين هيئة حماية المستهلك من إدارة وثائقها بشكلٍ إلكتروني طوال المراحل العمرية لها بطريقة تتوافق مع معايير هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والتشريعات والقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان.

وقع الاتفاقية سلّيم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك والدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وجرى التوقيع إلكترونيًّا عبر نظام "وصول" باستخدام شهادات التصديق الإلكترونية التي تُصدرها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

ويأتي توقيع المذكرة ضمن المرحلة الأولى من مشروع "وصول" الذي تنفذه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لـ 20 جهة حكومية بالشراكة والتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كشريك استراتيجي في المشروع، وسيُمكّن النظام الجهات من التخاطب بشكل إلكتروني مما يُسهم في رفع كفاءة التواصل بين الجهات الحكومية.

المصدر - وكالة الانباء العمانية

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حماية المستهلك وهيئة الوثائق توقعان مذكرة تشغيل نظام 'وصول'

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