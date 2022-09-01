الشيخ الخزعلي يوجه بإغلاق كافة المقرات الرسمية للعصائب

العالم - العراق

وأمر أمين عام عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بإغلاق كافة مكاتب حركة العصائب في انحاء العراق، موجها أنصاره عبر "تويتر" بالتزام الصمت وحذرهم من الوقوع في مخططات تسعى لسفك دماء المسلمين وإفشال زيارة الأربعين.

وخاطب الخزعلي انصاره، بالقول انه لا ضير في ما إذا أراد الخصوم إحراق مكاتب العصائب، فسيعوض الله عوضا كبيرا لا يتوقع.

وكان الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ثد طالب في وقت سابق اليوم الخميس في تغريدة له، بعدم الرد على اساءة "وزير الصدر" له وغلق مكاتب العصائب.

وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة على تويتر، "الأخوة والأحبة، أقسم عليكم بحق الحسين (عليه السلام) أن لا يرد منكم أي رد سلبي على الإساءات التي توجه ألي شخصيا".



وأضاف، أن "محمد الصدر كان يقول أنا لست مهما بوجهي ولا بيدي ولا بعيني، أنما الشيء المهم هو دين الله ومذهب أمير المؤمنين"، مضيفا، "أنا أحتسبها عند الله وفي عين صاحب الزمان (ع)".

وأوضح الخزعلي، أن "هنالك من يتربص بنا ويريد تأزيم الأمور"، وفيما دعا إلى "تفويت الفرصة على هؤلاء وافشال مخططهم بالسكوت قربة إلى الله"، طالب "بالحفاظ على دماء المسلمين وعدم التسبب في افشال زيارة الأربعين".