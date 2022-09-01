فيديو/ماذا يفعل حاخام اليهود الأكبر بمدينة العلا السعودية؟

العالم- السعودية

ووفقا للفيديو المتداول، فقد ظهر "هرتسوغ" مرتديا زيه الديني ومتوجها بوجهه نحو جبال العلا، وقام بأداء الصلاة.

وقبل أيام نشر الحاخام الإسرائيلي يعقوب يسرائيل هرتسوغ، عبر حسابه في "تويتر" مقطع فيديو له من محافظة العلا السعودية.

وبحسب الفيديو فقد قام الحاخام بنفخ البوق إيذانا بقدوم السنة العبرية الجديد، وأرفقه بتعليق قال فيه: "بدأ اليوم في السبر اليومي لشوفار (بوق الكبش) خلال شهر أيلول. شهر الرحمة والمغفرة".

وكان لافتاً أن الحاخام هرتسوغ، حرص في تغريدته على وضع إشارة، للحساب الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وللحساب الرسمي للسياحة في العلا.

وفي لقاء أجراه معه موقع "ynet" الإسرائيلي مؤخرا، قال إنه يسعى إلى الاستجابة للاحتياجات الدينية لليهود الذين يأتون إلى السعودية، حيث يقف وراء تأسيس "منزل حاباد" الديني، ويقسم وقته بين الرياض وتل ابيب، وأنه بدأ منذ عام العمل بشكل عملي في هذا المشروع.

يسعى للانتقال للسعودية مع عائلته

وفي رده على سؤال إن كان سيقيم في السعودية قال "هرتسوغ": "نعم ، هذه هي الخطة. أن نتحرك مع جميع أفراد الأسرة بعون الله – أنا وزوجتي وأطفالنا الثمانية. لنكون هناك ونستجيب لجميع الاحتياجات اليهودية ، وبالطبع لنكون نورًا للأمم".

وتابع قائلا:" إنهم يحترموننا ونحترمهم أيضًا. على سبيل المثال، لم يكن هناك نبيذ في وجبة البوريم، ونحن نفعل كيدوش على عصير العنب يوم السبت ، لأنه في الوقت الحالي هناك حظر على بيع واستيراد الكحول في المملكة".

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" فإن "هرتسوغ" الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وبدأ في التفكير للذهاب إلى السعودية قبل أربع سنوات، وبالفعل، فقد زارها في أكتوبر 2021.

ومنذ هذا الحين، يقسّم "هرتسوغ" وقته بين الاراضي المحتلة والمملكة التي يريد أن يصبح الحاخام الأكبر غير الرسمي فيها.

ويعرّف "هرتسوغ" نفسه بأنه رجل أعمال، ومختص في المعاملات التجارية، وحوار الأديان، وتوفير كافة احتياجات اليهود في السعودية.