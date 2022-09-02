تعرف على منظومة 'روبيج' المرعبة للأساطيل والسفن العملاقة

العالم- اليمن

وكشفت القوة البحرية والدفاع الساحلي للقوات المسلحة اليمنية خلال العرض العسكري المهيب "وعد الآخرة" الذي نظمته المنطقة العسكرية الخامسة، عن منظومة جديدة من الصواريخ بينها منظومة "روبيج RUBIG" "، روسية الصنع، الذي يصل مداه 80 كم، ووزن الرأس الحربي 513كجم من إجمالي وزن الصاروخ البالغة 2523كجم .

وتصل سرعة الصاروخ الذي يبلغ طوله 6.57م ، وبقطر 0.78م، إلى 1100كم / الساعة / (ماخ 0.9)، وبعرض 2.5م.

وتصنف منظومة "روبيج" ضمن فئة الصواريخ الساحلية التكتيكية التي جرى تصميمها لتدمير أي أهداف بحرية تحاول الاقتراب من المياه الإقليمية.

ويمتلك الصاروخ الباليستي "روبيج" القدرة على احداث تدمير وإغراق حاملات الطائرات بمختلف صنوفها، الذي يعتبر "روبيج" من الصواريخ المضادة للسفن العملاقة و الفرقاطات الحربية المعادية.