صور.. العرض العسكري بالحديدة واستعراض الغواصين والطائرات المسيرة

العالم- اليمن

وعرضت القوات المسلحة صواريخ مندب2 بعيد المدى، وفالق1 متوسط المدى، وهما صناعة يمنية محلية، وصاروخ وروبيج بعيد المدى وهو صاروخ روسي الصنع يستخدم لضرب السفن والغواصات في البحر.

كما استعرض الجيش اليمني ألغاماً بحرية، منها كرار وعاصف4 البحرية، وعرض أسلحة دفاع جوي ومعدات عسكرية ضخمة في العرض المهيب الذي شهدته مدينة الحديدة.

وبلغ عدد القوات المشاركة في العرض أكثر من 25 ألف مقاتل من قوات المنطقة الخامسة وألوية النصر والقوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية والدفاع الجوي، وبدأ العرض العسكري “وعد الآخرة” باستعراض سرايا القوات، ومن ثم استعراض قوة كبيرة من المدرعات والدبابات والألغام البرية والبحرية بأنواعها واستعراض الدفاعات الجوية، كما تم عرض قوة رمزية من الطيران المسير.

وتم عرض الصواريخ البحرية وكُشف الستار عن صواريخ جديدة لم يتم الكشف عنها من قبل وهي مندب 2 وفالق1 ، وروبيج الروسية بالإضافة إلى مندب 1 الذي عرض من قبل.

من جهته أكد المشاط أن اليمن امتلكت قوة بحرية كبيرة وأن الجيش اليمني بات اليوم قادراً على ضرب أبعد نقطة في البحر الأحمر ومن أي مكان في اليمن، وقال إن هذا التطور يأتي في سياق ما يخوضه الشعب اليمني من معركة في مواجهة تحالف العدوان، محذرا الأعداء من أي مغامرات يرتكبونها.

وأكد أن قواتنا قامت بتنفيذ تجارب بالسلاح الذي ألمح إليه في كلمة سابقة، بقوله إن باستطاعتنا ضرب أي نقطة في البحر الأحمر من أي نقطة في اليمن.

كما اختتم الاحتفال بكلمة قائد حركة انصار الله السيد عبدالملك الحوثي، أرسل فيها رسائل عدة أهمها أن القوات التي عرضت اليوم – وفي العروض السابقة – هي جزء صغير من قواتنا وأن الجزء الأكبر مرابط في الثغور وأن الأفضل للعدو أن يتوقف عن عدوانه وينهي حصاره واحتلاله.