السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٩:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

موسكو: الولايات المتحدة تسعى لإخفاء شهود محتملين على نشاطها البيولوجي

موسكو: الولايات المتحدة تسعى لإخفاء شهود محتملين على نشاطها البيولوجي
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت، إنها على اطلاع على المنشورات التي تعكس رد فعل عصبي من طرف الولايات المتحدة على وثائق الأبحاث البيولوجية.

العالم-اوروبا

وأوضح قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيمياوية والبيولوجية في وزارة الدفاع الروسية، إيغور كيريلوف، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن واشنطن تتخذ تدابير لضمان عدم وجود شهود محتملين.

وأضاف: "نشهد حاليا ظهور منشورات في الصحافة الأجنبية تعكس رد فعل واشنطن العصبي على وثائق بالغة الحساسية نشرتها وزارة الدفاع. ويلاحظ الصحفيون أن أجهزة المخابرات الأمريكية تتخذ إجراءات غير مسبوقة حتى لا يكون لدى الجانب الروسي شهود محتملون".

وقال كيريلوف إن مخاوف البيت الأبيض هذه تؤكد مرة أخرى طبيعة البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي، تحت مزاعم أغراض سلمية، وتهديده لكل من روسيا والمجتمع العالمي بأسره.

روابط ذات صلة

موسكو: واشنطن لم تصدر حتى الآن تأشيرة لسيرغي لافروف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موسكو: الولايات المتحدة تسعى لإخفاء شهود محتملين على نشاطها البيولوجي

مقتل ثلاثة جنود سوريين جراء هجوم صاروخي في إدلب

رئيس أذربيجان يتحدث عن توقيع اتفاقية سلام مع أرمينيا

الكاظمي يدعو إلى جلسة حوار ثانية الاثنين المقبل

ايران تعلن تفكيك خلية تجسس تعمل لصالح الكيان الصهيوني شمال البلاد

لبنان:الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان استنكرت مقتل الموقوف السوري بشار عبد السعود