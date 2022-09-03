موسكو: الولايات المتحدة تسعى لإخفاء شهود محتملين على نشاطها البيولوجي

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وأوضح قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيمياوية والبيولوجية في وزارة الدفاع الروسية، إيغور كيريلوف، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن واشنطن تتخذ تدابير لضمان عدم وجود شهود محتملين.

وأضاف: "نشهد حاليا ظهور منشورات في الصحافة الأجنبية تعكس رد فعل واشنطن العصبي على وثائق بالغة الحساسية نشرتها وزارة الدفاع. ويلاحظ الصحفيون أن أجهزة المخابرات الأمريكية تتخذ إجراءات غير مسبوقة حتى لا يكون لدى الجانب الروسي شهود محتملون".

وقال كيريلوف إن مخاوف البيت الأبيض هذه تؤكد مرة أخرى طبيعة البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي، تحت مزاعم أغراض سلمية، وتهديده لكل من روسيا والمجتمع العالمي بأسره.