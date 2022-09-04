النظام البحريني يتجه لتفعيل نظام عمل السجناء بالسخرة

العالم - البحرين

الباحث في القانون والشؤون العمالية خليل بوهزاع حذر من تشغيل السجناء بدون أجر أو أجور متدنية.

بوهزّاع قال عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر إن «تشغيل المحكوم عليهم في القطاع الخاص دون أجر أو بأجور غير عادلة تُصنفه منظمة العمل الدولية بأنه شكل من أشكال العمل الجبري».

وتعتبر البحرين من بين الدول الموقعة على اتفاقية العمل الجبري وهي اتفاقية تتعلق بتجريم السخرة.

وتحظر الاتفاقية الدولية أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري، وبعدم اللجوء إليه كوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب على اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مع النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم.

وتحظر تشغيل الأشخاص كأسلوب لحشد اليد العاملة واستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية، أو كعقاب على المشاركة في إضرابات، أو كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني.

وكان سمير ناس قد قال في لقاء تعريفي مع شركات خاصة مشاركة في آلية تنفيذ العقوبات البديلة، إن 70 شركة أكدت استعدادها للمشاركة بمبادرة تنفيذ العقوبات البديلة في القطاع الخاص حتى اللحظة.