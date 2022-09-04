الصحة الإيرانية: 1163 إصابة و 48 وفاة جديدة بكورونا

العالم - إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 533 ألف و 87 إصابة مؤكدة.

وأوضحت أن من بين المصابين الجدد، تم إدخال 265 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة إلى تعافي 7 ملايين و307 ألف و292 شخص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، وأن 867 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

وتلقى حتى الآن 65 مليونا و16 آلاف و 792 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 402 ألفا و 824 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 30 مليونا و 897 ألفا و 211 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 154 مليونا و 316 ألفا و 827 جرعة.

وتم لغاية الآن إجراء 53 مليون و 848 الف و343 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19".