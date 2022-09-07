الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

باختصار..أوروبا وتفاقم أزمة الطاقة

الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

يتبادل الإتحاد الأوروبي وروسيا الإتهامات بشأن أزمة الطاقة التي تعصف بأوروبا بشدة .

العالم - باختصار

تصنيف :

روابط ذات صلة

بعد قطع الغاز الروسي.. كم تخسر القارة الاوروبية لهذا الشتاء؟

روسيا تتهم أميركا بدفع الأوروبيين نحو 'الإنتحار' في أزمة الطاقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سلطنة عُمان تدعو الى عودة سوريا لـ"الجامعة العربية" وحل عادل للشعب الفلسطيني

مبعوث جزائري خاص إلى الرباط لدعوة الملك المغربي للقمة العربية

مقتل مدني بانفجار لغم بريف تدمر السورية

باختصار..أوروبا وتفاقم أزمة الطاقة

شاهد.. طهران تفند الشائعات حول استخدام القمر "خيام" من قبل روسيا

بالصور.. تعين سفير روسيا الجديد لدى طهران