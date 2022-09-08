أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 5 سبتمبر 2022

كيهان ..

رئيس الأركان.. إيران أرسلت تحذيرات مكتوبة للبلدان التي تستضيف قوات أمريكية و"إسرائيلية "بالمنطقة.

اطلاعات ..

الجيش يستعرض قدراته وجهوزيته الدفاعية والهجومية في مناورات إقتدار 1401 .

وطن امروز ..

إملاءات أمريكية محضة وراء التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية المسيس ضد إيران .

سياست روز ..

مماطلات امريكية للتهرب من إحياء الإتفاق النووي خلف ذريعة وجود شروخ بمفاوضات فيينا .

جمهوري اسلامي ..

الزعيم الروحي للثورة البحرينية الشيخ عيسى قاسم .. المشاركة في إنتخابات النظام مشاركة بالظلم.

قدس ....

غارة جوية صهيونية على مطار مدينة حلب هي ثاني غارة على سوريا خلال أسبوع .

ارمان امروز ..

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عن فقدان العالم ثقته بالدولار واليورو .

ارمان ملي ..

المحكمة الفدرالية في العراق ترفض طلب مقتدى الصدر الداعي لحل البرلمان.

مردم سالاري ..

التيار الصدري يرفع دعوى قضائية ضد رئيس تحالف دولة القانون نوري المالكي.

خراسان ..

تفاقم أجواء التوتر بين تركيا واليونان, وأردوغان يلوح بإحتمال شن قواته هجوما مباغتا .

عصر ايرانيان ..

أزمة طاقة رهيبة تعصف بالقارة الأوروبية وركود قريب ضحيته الأولى القطاعات الصناعية.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن انتخاب ليز تراس كرئيسة جديدة للوزراء ببريطانيا خلفا لبوريس جونسون في مقالها ( تراس غير قادرة على إحياء التاتشرية )..

تصف محافل سياسية واعلامية بريطانية تراس بأنها نسخة جديدة من رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر التي كانت توصف في بلادها بالمرأة الحديدية بعد حرب الفوكلاند مع الارجنتين .

"إن إبقاء تراس وزير الدفاع بمنصبه مؤشر على مواصلتها نفس سياسة جونسون في المجالات العسكرية وخاصة بشأن أوكرانيا "

كما ان تصريحاتها في المناظرات مع منافسها ريشي سوناك وابداء استعدادها لوضع اصبعها على الزر النووي عزز تلك الرؤية التي تشبهها بمارغريت تاتشر, ولكن المسألة هنا هي ان بريطانيا غارقة اليوم بازمات داخلية عديدة من ازمة الطاقة الى التضخم والبطالة وتفاقم الفقر, كما ان الازمة الاوكرانية ليست حرب فوكلاند مقابل الارجنتين لتتمكن بريطانيا من استعراض عضلاتها بشكل ما فمقابلها اكبر قوة نووية في العالم, ومن المستبعد تماما ان تستطيع تراس حتى معالجة ازمات برطانيا نفسها فحسب.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن العلاقات المتوترة بين انقرة واثينا في مقالها ( عودة تركيا واليونان لمسار التصعيد )..

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وجه تحذيرات نارية لليونان في خطابه الاخير ومع تفاقم الاجواء بين انقرة واثينا ملوحا باحتمال شن الجيش التركي هجوما مباغتا ..

"إن تبادل الإتهامات والحرب الكلامية بين تركيا واليونان على خلفية خلافات عالقة قد تجر البلدين لحرب شاملة في نهاية المطاف"

في الواقع هناك العديد من الملفات الساخنة العالقة بين تركيا واليونان, ملفات غاز البحر الابيض المتوسط والجزر اليونانية القريبة من المياه الاقليمية التركية والخلافات الحدودية البرية ايضا كمت ان هناك تراكمات تاريخية مريرة بينهما.

وما يحدث منذ ايام هو تصعيد اردوغان لإتهاماته لليونان بشأن ما وصفه بمضايقة القوات اليونانية لطائرات وسفن حربية تركية خلال اداء مهامها الروتينية في اجواء ومياه البحر الابيض المتوسط.

الا ان بعض المراقبين بتركيا نفسها واوروبا يرون ان وراء تصعيد اردوغان للاجواء والى حد التهديد بشن حرب يرتبط بمحاولة اثارة المشاعر القومية بتركيا لصالحه لتعزيز موقفه الداخلي الضعيف قبيل الانتخابات المقبلة .

قدس ..

كتبت صحيفة قدس في الشان الباكستاني في مقالها ( حذف عمران خان صعب تماما )..

قدم رئيس وزراء باكستان السابق توضيحات امام القضاء بشأن اتهامات ترتبط بملف الارهاب في باكستان وتراجع بذلك احتمال تعرضه للاعتقال مؤقتا, ولكن من المستبعد جدا ان يتوقف ذلك التيار الذي عمل على اقالته من منصبه عن محاولات الايقاع به لاخراجه من الحياة السياسية بالكامل.

"إن حذف عمران قد لايكون بتلك السهولة التي يتصورها أعداؤه حيث إستطاع كسب قاعدة شعبية عريضة في الشارع الباكستاني"

تجسدت بمظاهرات حاشده لانصاره في اسلام اباد والعديد من المدن الباكستانية في ظل تاييد شعبي واسع له خاصة بعد ان اتهم امريكا بالوقوف وراء اقالته بالتواطؤ مع جهات داخلية.. وفي كل الاحوال قد تشهد الساحة لباكستانية ووسط هموم كارثة الفيضانات تطورات سياسية ساخنة في حالة جر رجل عمران خان للقضاء ثانية وتقييد حريته .

كيهان..

صحيفة كيان كتبت عما وصفته بتمادي الغرب في تجاهل مبدأ الصين والواحدة وكتبت في مقالها ( فرنسا ترسل وفدا برلمانيا لتايوان بدورها) ..

وصل وفى فرنسي يضم نوابا في البرلمان الى تايبه امس الاربعاء في زيارة رسمية تحمل طابع تحدي صارخ جديد للصين ولمبدأ الصين الواحدة. ان هناك رؤية تقول ..

"إن الغرب فهم حالة ضبط النفس التي اتسمت بها ردود الفعل الصينية إزاء زيارة نانسي بيلوسي لتايبه بشكل خاطئ"

فالصين اجرت وما زالت تجري مناورات عسكرية واسعة وبالذخيرة الحية قرب تايوان وحول هذه الجزيرة ايضا تأكيدا لكونها جزءا من التراب الصيني وذلك منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الامريكي لتايون رغم الانذارات الصينية, وتلى ذلك زيارات لوفود امريكية اخرى لتايوان الامر الذي شجع فرنسا هذه المرة على ارسال وفد برلماني لتايوان ايضا. نعم ان للحكمة الصينية حساباتها الدقيقة بالتاكيد والاكتفاء باجراء مناورات واسعة يعكس ذلك, لان الخيار الاخر في ظل الاوضاع الدولية الراهنة قد يكون دخول مواجهة مفتوحة قد تكون نووية, ولكن ينبغي رفع مستوى التحدي ليدرك الغرب ان تجاهله لمبدأ الصين الواحدة قد يدفع ببكين لاستخدام ثقلها الحقيقي .

ابتكار ..

نشرت صحيفة ابتكار تقريرا يحمل عنوان ( رسالة مفتوحة لجنرالات ووزراء دفاع سابقين بأمريكا )..

تحدثت محافل اعلامية امريكية عن ارسال وزراء دفاع ورؤوساء اركان سابقين رسالة مفتوحة للبيت الابيض تحذر من حوث شروخ عميقة بين المواطنين والجيش الامريكي نتيجة لاحادث انتخابات 2020 .وحسب هذه المحافل ..

" تقول هذه الرسالة التي تحمل تواقيع ثمانية وزراء دفاع واربعة رؤساء أركان سابقين إن المواطنين فقدوا ثقتهم بالجيش الأمريكي"

والسبب يكمن في استخدام وحدات من الجيش لقمع المظاهرات التي تفجرت بعد الانتخابات واجواء التشكيك الترامبية بنتائجها وما تبع ذلك من مهاجمة مبنى الكونغرس. كما ان مكونات عديدة من المواطنين وحسب هذه الرسالة تشكك بحيادية الجيش بعد اقحامه من قبل السلطات بالقضايا الاجتماعية الساخنة كموضوع العنصرية.