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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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صالح محمد العراقي المقرب من السيد مقتدى الصدر: ليبق رئيس الجمهورية والوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرة
صالح محمد العراقي المقرب من السيد مقتدى الصدر: حل البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ونرفض حكومة توافقية رفضا قاطعا
صالح محمد العراقي المقرب من السيد مقتدى الصدر: السيد الصدر: حل البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ونرفض حكومة توافقية رفضا قاطعا
وكالة الانباء العراقية: الكاظمي ووزير الداخلية الإيراني يؤكدان على دور العراق البارز وجهوده في المنطقة باعتماد سياسة الحوار وتقريب وجهات النظر
وكالة الانباء العراقية: رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية الإيراني احمد وحيدي يبحثان العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي
مصادر فلسطينية: سرايا القدس- كتيبة جنين تنشر مشاهد لاستهداف جيب عسكري لقوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحامها مخيم جنين فجر اليوم
قصر باكنغهام: ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تخضع للإشراف الطبي وسط مخاوف على صحتها
الجهاد الإسلامي: ندعو لاستمرار روح المقاومة حتى تحقيق تطلعات شعبنا واستعادة حقوقه ونشيد بمقاومينا الشجعان الذين يتصدون لاقتحامات الاحتلال
حركة الجهاد الإسلامي: ننعى الشهيد هيثم مبارك ونؤكد أن المحتل يوغل بدم أبنائنا ويترصد لهم بالقتل المتعمد ولن يردعه الا استمرار الاشتباك
سرايا القدس: اعتداءات الاحتلال وارتقاء الشهداء كل يوم لن يزيدنا إلا تمسكا وإصرارا على المضي قدماً في طريق الجهاد والمقاومة حتى دحر المحتلين
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 08-09-2022
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الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.