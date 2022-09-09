اعتقالات بالضفة ومقاومون يطلقون النار صوب مواقع الاحتلال

العالم - فلسطين

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام نقلا عن مصادر محلية، إن قوة إسرائيلية اعتقلت الشاب محمد تيسير حامد من بلدة سلواد شرق رام الله، بعد مداهمة منزله.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين أيمن القيسي، وبلال المعيوي من مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم.

وخلال آب/أغسطس الفائت؛ اعتقلت قوات الاحتلال 475 فلسطينياً، بينهم 39 طفلًا، و16 سيدة، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وفي السياق، نفذ مقاومون في الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة عدة عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات متفجرة استهدفت مواقع للاحتلال في مناطق متفرقة.

ففي نابلس أطلق مقاومون النار صوب سيارتين للمستوطنين قرب حاجز حوارة جنوب المدينة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن مستوطناً أصيب بجراح، إثر إطلاق نار استهدف سيارته من فلسطينيين يستقلون سيارة على الطريق الاستيطاني قرب بلدة حوارة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز في الاتجاهين، كما أغلقت حاجز زعترة وانتشرت في المنطقة بكثافة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى عينابوس عوريف ومادما ومفرق بلدة بيتا، ووضعت سواتر ترابية على عدد من الشوارع.

وفي وقت سابق تعرضت مستوطنة كرمي تسور شمال الخليل إلى إطلاق نار من قبل مقاومين.

كذلك استهدف مقاومون حاجز عطارة شمال رام الله، وموقع وسجن عوفر بعبوات متفجرة محلية الصنع، ومفرقعات نارية.

وتصاعدت عمليات المقاومة في الضفة الغربية بشكل كبير في الأيام الأخير، وخاصة إطلاق النار على جنود الاحتلال والمستوطنين.

كما تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتسجل 4 عمليات إطلاق نار، و12 نقطة للمواجهة.

وخلال 24 ساعة نفذ مقاومون 4 عمليات إطلاق نار، إلى جانب تفجير عبوتين ناسفتين، و4 زجاجات حارقة، و5 عمليات تصدي للمستوطنين وتحطيم مركبتين لهم.

وتركزت عمليات المقاومة في الساعات الأخيرة في مدن نابلس وجنين ورام الله والقدس وقلقيلية والخليل.