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ذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يقتحمون وزارة العدل 

ذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يقتحمون وزارة العدل 
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

في اطار التحرك الذي يقوم بها اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت اعتراضا على تعيين قاضي جديد في جريمة انفجار المرفأ اقتحم بعض أهالي  اليوم الجمعة ، مبنى وزارة العدل.

العالم_لبنان

لكن لم يتمكنوا من الوصول الى الطبقة الخامسة حيث مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، والمدير العام للوزارة، إذ تمكنت العناصر الأمنية المولجة حماية مدخل الوزارة من إعادتهم من الطبقة الأولى وإخراجهم من المبنى، علماً أن الخوري غير موجود في مكتبه.

وكان قد نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وقفةً أمام وزارة العدل منذ الصباح الباكر، احتجاجًا على موافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، القاضي بتعيين محقّق عدلي رديف للمحقّق العدلي الأصيل في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار؛ رافعين لافتات تندّد بـ"تدخّل السّياسة في عمل القضاء "وتدعو إلى عدم تخريب التحقيق.

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