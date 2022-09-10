أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم السبت 10سبتمبر 2022

العالم-الصحافة الايرانية

اطلاعات ..

وزير الزراعة .. إيران ستحقق الإكتفاء الذاتي الدائم في إنتاج القمح العام المقبل .

جوان ..

الخارجية لمجلس التعاون .. كفوا عن هذا الكلام المثير للسأم عن الجزر الإيرانية الثلاث .

ابتكار ..

إيران .. الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي جزء لا يتجزء من التراب الإيراني .

خراسان ..

رحيل ملكة بريطانيا بعد سبعة عقود من الحكم , والثالث تشارلز يعتلي العرش خلفا لها .

جمهوري اسلامي ..

منظمة الطاقة الذرية ترد على الوكالة الدولية .. البرنامج النووي الإيراني السلمي عالي الشفافية .

ابرار ..

وزير الخارجية .. على أمريكا الإمتناع عن إدراج عبارات غامضة بمقترحاتها بشأن الإتفاق النووي .

كيهان ..

أمريكا تفرض إجراءات حظر جديدة على إيران بالتزامن مع تبجحاتها الدبلوماسية بالمفاوضات .

ايران ..

جهود إيرانية وعراقية حدودية مكثفة لتسهيل وصول زوار الأربعينية الحسينية الى كربلاء.

مردم سالاري ..

كوريا الشمالية تؤكد جهوزيتها لتوجيه ضربات نووية إستباقية مقابل أية تهديدات .

ارمان امروز ..

زعيم التيار الصدري في العراق يشدد على منع نواب التيار من العودة للبرلمان .

ارمان ملي ..

رحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر يناهز ستة وتسعين عاما .

سياست روز ..

تفاقم الهلع في القارة الأوروبية من مواجهة شتاء قاس في ظل أزمة نقص الوقود .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت

ايران

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( إيران ترد على بيان مجلس التعاون )..

كالعادة كرر بيان اخر صادر عن اجتماع اخر لبلدان مجلس التعاون عقد هذه المرة في الرياض نفس اسطوانة الادعاءات الاماراتية المشروخة بشأن الجزر الايرانية الثلاث في الخليج الفارسي.والبيان الختامي لهذا الاجتماع الوزاري دعا ايضا لمشاركة هذه البلدان في المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي لطرح موضوع قدرات ايران الصاروخية .

( إن تكرار مثل هذه الإدعاءات التي لا تستند لأي حقائق تاريخية ولا لأي أرضيات واقعية لن يؤدي سوى لتعكير الأجواء الإقليمية)

ان مثل هذه المواقف ابعد ما تكون عن كونها ودية , ومواقف لا تنسجم مع ابداء دول مجلس التعاون الخليجي الآونة الاخيرة رغبتها لازالة اجواء التوتر ولاي سوء تفاهم مع ايران .

ان الجزر الايرانية الثلاث في الخليج الفارسي جزء لا يتجزء من التراب الايراني وستبقى كذلك ابد الدهر, وعلى بلدان مجلس التعاون

الاذعان لهذه الحقيقة والكف عن اثارة قضايا لاتخدم مستقبل العلاقات بمنطقة الخليج الفارسي , كما ان عليها تفادي الانزلاق في المخططات الامريكية والصهيونية التي تستهدف بلادنا , فكل هذه المخططات ستتبد لكن الجيرة ستبقى .

جوان ..

في الشأن العراقي كتبت صحيفة جوان في مقالها ( الأحزاب الشيعية والكردية ترفض طلب الصدر )..

السيد مقتدى الصدر الذي اعلن اعتزاله العمل السياسي يواصل كالعادة تحركاته ومواقفه السياسية الغريبة في العراق , واخرها ما جاء علي لسان وزيره بشأن بقاء حكومة تصريف الاعمال برئاسة الكاظمي وبقاء الرئيس العراقي ايضا للاشراف على اجراء انتخابات مبكرة. وزير الصدر دعا ايضا الحزب الديمقراطي الكردستاني لسحب نوابه من البرلمان .

( الإطار التنسيقي للأحزاب الشيعية رفض إقتراح بقاء حكومة تصريف الأعمال , كما رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني سحب نوابه) .

الاطار التنسيقي شدد بان هناك تفاهم بينه واجزاب سياسية اخرى على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تعمل على الاعداد لانتخابات مبكرة. من جانبه قال الحزب الكردستاني العراقي ان سحب نوابه من البرلمان ليس بالامر السهل واي قرار كهذا يبقة مرهونا بمدى انسجامه مع المصالح الوطنية بما فيها مصالح العراقيين الاكراد باقليم كردستان العراق . ان موقف الاطار التنسيقي والاحزاب الكردية والسنية تعكس وجود رفض واسع النطاق لمواقف التيار الصدري .

جمهوري اسلامي ..

(آلاف الأشخاص ينتحرون بأسلحة نارية سنويا بأمريكا ) هذا ما جاء في تقرير لصحيفة جمهوري اسلامي , ونقرأ في التفاصيل ..

اكدت دراسة حديثة في الولايات المتحدة ان منحنى حالات الانتحار باسلحة نارية يشهد ارتفاع ملحوظا على مدى السنوات العشرالاخيرة .

وحسب هذه الدراسة ..

( بلغ معدل حالات الإنتحار بإستخدام أسلحة نارية بأمريكا في السنوات العشر الماضية سبعة آلاف شخص سنويا)

وقالت هذه الدراسة التي اعدتها منظمة مراقبة انتشار السلاح بالمجتمع الامريكي, ان حالات الانتحار باسلحة نارية شهدت العام الماضي نسبة زيادة قدرها 11 % عن العام الذي سبقه .

وحسب هذه الدراسة يقدم نحو عشرين شخصا على الانتحار باسلحة نارية كل يوم في امريكا فيما يلقى نحو 45 شخصا مصرعهم يوميا باحداث وجرائم اطلاق نار يوميا بالولايات المتحدة .

جمهوری اسلامی /ص12/ سالانه 7 هزار نفر با سلاح گرم در امریکا خود کشی می کنند.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( فشل آخر في ملف مقتدى )..

اضاف رفض مجلس القضاء الاعلى في العراق لطلب زعيم التيار الصدري الداعي لحل البرلمان فشل اخر لملف مقتدى الصدر , ومثل هذا الرفض ستترتب عنه مستجدات مهمة ابرزها ..

( عودة البرلمان العراقي لمهامه القانونية وتشكيل الإطار التنسيقي كتلة أغلبية وبدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة )

حكومة ربما برئاسة مرشح الاطار نفسه اي محمد شياع السوداني . كما يعني هذا الفشل عدم حل البرلمان بالطبع وعدم بقاء حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي اي عكس ما دعا الصدر اليه مؤخرا.

وفي كل الاحوال ما يحدث في العراق منذ اسابيع حمل في طياته عدم تحقيق المواقف والسياسات غير المنطقية التي طرحها الصدر عبر سحب نوابه من البرلمان وتحشيده للشارع لايا من اهدافه .

سياست روز ..

حول اوكرانيا كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( الغرب وإضعاف الخيار السياسي للأزمة الأوكرانية )..

المانيا استضافت الخميس مؤتمرا لوزراء دفاع والقادة العسكريين للبلدان التي تدعم اوكرانيا. هذا المؤتمر الذي عقد في قاعدة رامشتاين الامريكية والتابعة ايضا لحلف الناتو اكد ضرورة زيادة وتسريع الدعم العسكري الغربي للجيش الاوكراني مقابل روسيا .

( إن إجتماع رامشتاين دعا عمليا للخيار العسكري في تحرك يقلص فرص إيجاد حلول وخيارات دبلوماسية للأزمة الأوكرانية)

والعجيب في الامر هو ان وزير الخارجية الامريكي انتوني بليكن وصل كييف في نفس الوقت في زيارة مفاجئة لا ليطرح مبادرة او فكرة حل سياسي باعتباره وزيرا للخارجية بل لنقل رسالة عاجلة للرئيس الاوكراني من ان هناك حمولات كبيرة من السلاح الامريكي والاوروبي في طريقها لاوكرانيا . ان الغرب مصر على تدمير اية فرص لايجاد حل سياسي للازمة الاوكرانية لاستنزاف روسيا .