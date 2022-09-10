مستجدات الربط الكهربائي العراقي الخليجي وموعد اتمامه

العالم - العراق

ونقلت وكالة "الأنباء العراقية" عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى قوله: إن "الربط مع الأردن تم من خلال خطوط ريشة - قائم ومحطة القائم التحويلية والعمل أحيل إلى شركة جنرال الكتريك لاتمام الخط بعد أن أنجزنا دراسة نقاط الرباط وحددنا مسارات الخطوط".

وأضاف: "اتفقنا مع الجانب الأردني على إنجاز العمل بشكل سريع ومن المؤمل أن ينتهي الربط بحلول الصيف المقبل".

وفي ما يخص الربط مع تركيا أوضح: "أنجزنا خطوط (سلوبي – فايدة) وجزرة - موصل ومحطة الكسك بطاقة 400 ميغاواط بجميع تفرعاتها، ووقعنا اتفاقية التشغيل النهائية مع الجانب التركي والتي نصت على توفير 300 ميغاواط كمرحلة أولى للمحافظات الشمالية".

وتابع أن "إكمال الموضوع توقف بسبب أزمة توفير الغاز عالمياً بعد زيادة الطلب عليه نتيجة الشح الموجود بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية وهو ما أدى الى ارتفاع الأسعار وحالياً نبحث موضوع التعرفة وبمجرد الاتفاق على أسعار معقولة ستدخل الاتفاقية العراقية التركية حيز التنفيذ".

وعن الربط الخليجي وما أنجز منه بين موسى أن "العراق أتم إنجاز خطوط (فاو رقم واحد) و (فاو أبو فلوس رقم اثنين)، ونأمل الآن بأن يجري اتفاق على خط الربط بين محطة الفاو العراقية ومحطة الزور الكويتية والذي سيكون بطول 220 كم ، 80 كم منها ستكون داخل العراق والباقي في الكويت وحصلنا على تعرفة جيدة وأسعار لا بأس بها".

وتابع: "أما بخصوص الربط مع السعودية فقد وقعنا اتفاقية تنص على أن تربط الخطوط الناقلة ما بين العراق والسعودية من خلال منفذ عرعر ومحطة اليوسفية، وهناك حالياً دراسات فنية لتحديد نقاط الربط ومسارات الخطوط والجدوى الاقتصادية والفنية".

ولفت إلى ان مشاريع الربط مع الكويت والسعودية ستعطي موثوقية وجاهزية واستقرارية عالية للمنظومة الكهربائية وتمهد لأن يكون العراق عضواً مهماً بسوق الطاقة الخليجي والعربي مع استثمار موقعه الاستراتيجي ليكون رابطاً وحاكماً على خطوط النقل وممراً للطاقة ما بين الخليج (الفارسي) ودول غرب آسيا".